Empresarios de Dependencia piden un Ministerio de Mayores dotado con un 2% del PIB para acabar con el "caos" del sistema

El Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS) ha propuesto crear un Ministerio de Mayores, dotado con el 2% del Producto Interior Bruto y no con el 0,5%, para que "ponga orden" y solucione el "caos" del sistema de dependencia.

Así lo ha manifestado este jueves en declaraciones a los medios la presidenta de CEAPS, Cinta Pascual, antes de la presentación del informe 'Soluciones al Caos de la Dependencia'. "Tenemos que plantear un debate serio sobre las pensiones y un debate serio sobre cómo atender a los mayores", ha apuntado.

El Ministerio de Mayores y cada consejería de cada comunidad autónoma, según ha destacado Pascual, debería tener un porcentaje del PIB mínimo del 2 por ciento, "que es lo que existe en el resto de Europa y no del 0,5 por ciento que hay en España". "Los porcentajes que se están invirtiendo del PIB en España son bajísimos comparado con el resto de Europa", ha criticado.

"Pedimos un Ministerio central que marque políticas y tendencias, y que cada comunidad autónoma haga una Consejería de Mayores. Queremos ser efectivos hoy, buscar soluciones hoy y no poner parches", ha propuesto.

Para la presidenta de CEAPS, "no hay duda" de que "falta dinero" pero también "falta eficacia y eficiencia" en el sistema de gestión de la dependencia porque, a su juicio, "es penoso". "Hablamos de caos porque pensamos en las personas que atendemos, pero hay que mejorar también las condiciones de las personas que trabajan en el sector", ha precisado.

En su opinión, "por desgracia" no hay ninguna comunidad autónoma en España que sea un ejemplo por su gestión de la dependencia, aunque algunas invierten más dinero y otras tienen más residencias. "Tenemos 17 realidades diferentes y en todas hay un caos en la dependencia. Podríamos coger un poco de cada comunidad autónoma y diseñar un sistema a la dependencia que sea bueno", ha explicado.

Además, Pascual ha resaltado que proponen "cosas urgentes" que han analizado "que no cuestan dinero", como mejorar la gestión del sistema. "No podemos decirle a una persona que ha sufrido un ictus que espere un año para ser valorada, esto es imposible. Hay que solucionar estas valoraciones", ha lamentado.

"Si hoy hablamos de entre un 15 y un 20 por ciento de la población, en 30 años hablaremos de un 30 por ciento. Queremos decir a todos los políticos que más vale que nos pongamos a trabajar", ha manifestado Pascual, al tiempo que ha propuesto una prestación económica vinculada y que aquellas personas con una esperanza de vida más corta "puedan acceder rápidamente" a las plazas libres que hay en las residencias.

En la misma línea, ha hecho hincapié en que la dependencia "no es siempre la misma" y que "evoluciona". Por ello, ha criticado que no existe un "paso rápido" de un servicio a otro y que "no existe flexibilidad de los servicios".

CIUDADES "MÁS SOSTENIBLES Y AMIGABLES" CON LOS MAYORES

De cara al futuro, el informe de CEAPS propone la creación de ciudades "más sostenibles y amigables" con los mayores, que fomenten las relaciones sociales y estén preparadas para acoger nuevas tecnologías. "La sociedad tiene que estar preparada para los mayores, con ciudades más sostenibles. La tecnología tiene que formar parte de todos", ha recalcado Pascual.

Asimismo, el estudio apuesta por una familia que no sea cuidadora todos los días del año, pero sí responsable del rol familiar; y por plataformas de servicios adaptadas a las necesidades de cada persona, que den respuestas "diferentes y más personalizadas".

Como solución al "caos" del Sistema de Dependencia, señala la necesidad de disponer de un historia social y clínico compartido por administraciones públicas, gestores y familias; garantizar que los dependientes elijan "con total libertad e independencia" dónde quieren residir; incrementar los servicios que permitan a los mayores estar en casa el mayor tiempo posible; o incorporar dispositivos inteligentes en los domicilios de las personas que reciben teleasistencia.

Durante su intervención, la miembro de la junta directiva de CEAPS y directiva de Tunstall-Televida, Mar Entrambasaguas, ha asegurado que con la digitalización y la implantación de la teleasistencia avanzada se generará "mayor cantidad y claridad de datos para ayudar a prevenir futuros problemas socio-sanitarios".

TRANSPARENCIA, UNIFICACIÓN DE CRITERIOS Y FINANCIACIÓN

Respecto a los agentes sociales y económicos, CEAPS pide transparencia; unificación de los criterios de inspección y evaluación; igualdad en la valoración; financiación real al 50 por ciento del Gobierno Central al Sistema de Dependencia; financiación suficiente para acabar con las listas de espera; y un IVA único, con indiferencia de quién pague los servicios.

En el caso de los Centros de Día, el informe refleja que es necesario realizar un trabajo "didáctico" con las personas dependientes y sus familias, así como los responsables públicos para explicar que la eficacia de este servicio está "estrechamente vinculada" con la participación un mínimo de horas, así como de una presencia continuada en el centro.

"Un Centro de Día no es un parking ni una guardería, necesita montar su espacio; centrarse en las personas y en sus necesidades; especialización; y un precio adecuado", ha explicado el vicepresidente de CEAPS y miembro de la junta directiva de Amade, Javier Gómez.