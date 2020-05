Empresarios de la Dependencia exigen la revisión de protocolos de realización de test-diagnóstico en centros

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha reclamado a las autoridades sanitarias la revisión de los protocolos de realización de test de diagnóstico en sus centros para "reducir el número de profesionales y residentes afectados por SARS-CoV-2 y contribuir al control de la pandemia".

Así lo ha exigido este martes en un comunicado la patronal nacional que unifica a gran parte del sector empresarial de atención a la dependencia.

En este sentido, el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid, ha criticado que "el Gobierno se ha demorado en las medidas de aislamiento". "Esta tardía decisión, junto con la falta de suministro de test de diagnóstico, que sigue siendo responsabilidad del Gobierno, está agravando el problema con nuestros mayores", ha subrayado.

A su juicio, "a todo esto, hay que añadir los impedimentos de las autoridades sanitarias para trasladar a los enfermos de las residencias a los hospitales". "No olvidemos que una residencia no es un hospital, es la prolongación del domicilio de los mayores y nosotros les cuidamos. No tenemos, y nunca hemos tenido, la capacidad para curarles, eso se debe hacer en los centros hospitalarios", ha insistido.

Asimismo, ha señalado que, aunque la situación general ha mejorado, "lamentablemente", siguen "notando la ausencia y la falta de empatía de las autoridades sanitarias".

"A día de hoy, no tenemos noticias por su parte y seguimos sin una solución concreta, ni protocolos efectivos, para poder controlar la pandemia en nuestros centros", ha recalcado Ignacio Fernández-Cid.

Por otro lado, en relación con las recientes críticas recibidas sobre la gestión privada de este sector, el presidente de la FED considera que "no es justo que se esté poniendo en entredicho" el modelo, "cuando las autoridades ni siquiera han atendido" a sus peticiones para dar solución a esta crisis.

"Desde el sector, consideramos que ha fallado el sistema público de salud abandonando a su suerte a miles de personas mayores ingresadas en Residencias geriátricas y, sin embargo, se cuestiona el modelo de residencias actual. Pero ahora, lo más importante es que se tomen medidas urgentes para aportar soluciones efectivas", ha remachado Ignacio Fernández-Cid.

La FED ha propuesto medidas como la posibilidad de seleccionar determinados centros para que sean especializados en COVID-19 y medicalizarlos; la recepción de EPIs para todos los equipos y la realización de test PCR a todo el personal y a todos los residentes, de forma que se pueda asilar correctamente a los contagiados y atender al resto de pacientes asintomáticos, evitando más contagios.

La Guía para la utilización de test rápidos de anticuerpos para COVID-19 del Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III, según ha afirmado Fernández-Cid, "ha demostrado ser insuficiente para la protección no sólo de los empleados, sino especialmente para los ancianos residentes, porque siguen limitándolos solo para los mayores sintomáticos".

"Es importante que las autoridades cuenten con nosotros y nos involucren a la hora de realizar estos protocolos, ya que nosotros somos realmente los que conocemos de primera mano nuestra situación y necesidades", ha concluido.