Empiezan a realizar test en la residencia de Alcorcón (Madrid), con más de 20 fallecidos según familiares

La residencia de ancianos de Alcorcón ha comenzado a realizar test de diagnóstico a los usuarios para conocer la propagación del coronavirus en un centro donde han fallecido a una veintena de mayores en las últimas semanas, según los familiares.

Mariví, representante de una plataforma de familiares y que tiene a un pariente en esta residencia pública de Alcorcón, que cuenta con unas 250 plazas, ha indicado que el viernes llegaron los 50 primeros test y hoy 120 más, donados por una empresa privada. Espera que una vez tengan los resultados empiecen a separar convenientemente a los residentes.

La familiar se queja de la falta de información que les proporciona el geriátrico. "Queremos saber porque la incertidumbre que tenemos nos lleva una situación de desesperación. Desde la Consejería no se están dando datos, el director de la residencia está en cuarentena y no sabemos quién está gestionando el centro. Se encontraba mal hace días y no ha vuelto", ha dicho.

Los familiares no pueden llamar a la residencia y solo esperan las llamadas que reciben "cada dos, tres o cuatro días" o cuando el médico les comunica el agravamiento de la enfermedad o la muerte de su familiar. "A mí la semana pasada solo me llamaron el lunes y el viernes. Hay una ley muy larga de transparencia que no se está cumpliendo para nada", ha denunciado.

El colectivo de familiares de la residencia de Alcorcón también conoce que varios trabajadores están de baja, pero no su número exacto. "En la primera semana, desde que se cerró a visitas hasta que se decretó el estado de alarma, los trabajadores no tenían EPIs y solo unas pocas mascarillas que tenían que reutilizar, y algunos ni tenían. Su protección ha sido nula, pero no ha sido culpa de los empleados", critica.

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya han pasado por las instalaciones para desinfectarlas, pero los familiares piden que intervengan las autoridades para medicalizarla, algo que también ha pedido el Ayuntamiento de Alcorcón y hacer test a todos, tanto pacientes como trabajadores. De momento, el centro no ha respondido a estas peticiones.