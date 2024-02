Empieza la campaña "Milagros que pueden salvar vidas"

Febrero arranca lleno de solidaridad para Fabrienvaf nuca S.L., la empresa de El Milagrito. A partir del día de hoy y durante todo el mes, Fabrienvaf Nuca donará una parte de la venta de todos los productos de El Milagrito de su famosa botella "push pull" que lleve la etiqueta de “Milagros que pueden salvar vidas”. Con este distintivo, los consumidores sabrán que están contribuyendo económicamente a las actividades y la labor social que realiza la Asociación Española Contra El Cáncer.

Ayer se presentó la campaña, que se pone en marcha para ser útil a la sociedad y ayudar a quienes más lo necesitan. La puesta de largo de “Milagros que pueden salvar vidas” tuvo lugar en Sevilla en el Gourmet Experiencia de El Corte Inglés del Duque, y fue conducida por María José Andrade, periodista y fundadora de Mujeres Valientes. La periodista explicó el objetivo de la acción: celebrar el 25º aniversario de la empresa y recaudar fondos contra el cáncer.

El primero en intervenir fue Francisco Mendoza, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de El Corte Inglés en Sevilla, quien resaltó “la generosidad y esperanza” que reparte la empresa en su primer cuarto de siglo de trayectoria.

El director comercial de Fabrienvaf Nuca, Javier Castro Molera, explicó cómo surgió esta iniciativa, que nació en una de las reuniones de trabajo semanal del equipo. “Empezamos a trabajar en qué actividades hacer para celebrar este 25 aniversario” y “en dos minutos de la reunión ya estaba todo decidido. Estábamos alineados. ¿Qué mejor que celebrarlo colaborando con la Asociación Española contra el cáncer?”.

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla, Jesús Maza Burgos, explicó hacia dónde irá destinada la recaudación. “Tenemos más de 500 proyectos de investigación abiertos ahora mismo en España, con más de 100 millones de euros invertidos en esos proyectos”. A su vez, indicó que “irá también a todos esos cientos de ayudas sociales que damos desde la asociación a las personas que lo están pasando mal, desde ayudas económicas a préstamos de material ortopédico, y a muchas otras ayudas que la gente necesita”.

El acto tuvo una madrina de excepción, la pintora Nuria Barrera. Desde su experiencia como paciente, resaltó que hay que llevar la alegría a las familias afectadas. “Este es el objetivo que me marqué al hacer el calendario. Pintar cada día de color”. Nuria Barrera también agradeció a El Milagrito su impulso para “que la gente se involucre y ayude a recaudar fondos que contribuyan a que esos voluntarios y todos los que están tras la asociación puedan seguir ayudando a los que más lo necesitan”.





Fabrienvaf, parte de la cura



Uno de los momentos más emotivos que se vivió fue al tomar la palabra José Antonio García Silgado, responsable de Compras y Logística de Fabrienvaf Nuca y superviviente de cáncer. Curro, como es conocido por sus compañeros, relató su experiencia y agradeció a María Castro, la gerente, y a la empresa “que siempre estuvieran ahí. María me decía que no me preocupara más que en recuperarme. Que mi plaza estaba guardada hasta mi vuelta. Y me llevé un año y cuatro meses de baja. Esa confianza me dio mucha fuerza”.

“Quiero transmitir a las personas que les toquen vivir esta experiencia que estén tranquilos.-añadió-. Hay cura, y han de pelear por lograrla. Que se arraiguen a sus familias, a sus amigos y a su entorno y sean felices. Que recuerden que sus amigos están ahí, que sus parejas, sus padres, sus tíos y sus primos están ahí para apoyarles mucho. La fuerza que transmiten los familiares, los amigos, las parejas y todo el entorno es el 75-80% de la cura. Y para mí Fabrienvaf fue parte de esa cura”, destacó.

Ricardo Vega Castaño, director general de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, recordó que la “aportación de todos los agentes de salud es clave tanto para investigación, como para tratamiento a la hora de combatir todas estas enfermedades. Y como la enfermedad del cáncer tiene un enorme calado en nuestra sociedad, es fundamental seguir apostando por la investigación”.

Ricardo Sánchez Antúnez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, cerró el acto recordando que gestos como el de Fabrienvaf Nuca, de reintegrar a una persona que ha sufrido una enfermedad como el cáncer, en referencia al caso relatado en primera persona por José Antonio, “es lo que marca la diferencia. No es tan frecuente como parece. Y tendremos que estar la asociación, el mundo de la empresa y la administración ahí para lograr el 100% de incorporación a sus puestos de trabajo de las personas que sufren cáncer”.

Tras el acto de presentación, que estuvo amenizado por Isbilya Quartet, se lanzó el pistoletazo de salida para recaudar fondos que multipliquen los “Milagros que pueden salvar vidas”. Una campaña que acaba de arrancar con fuerza.