La emocionante sorpresa de dos hijas a su padre, enfermo de cáncer, para que cumpliera su último deseo

Compartir un momento de felicidad antes de que pudiera ser demasiado tarde. Dos hermanas inglesas decidieron adelantar sus bodas y casarse el mismo fin de semana para que su padre pudiera verlas vestidas de novia y radiantes. Y es que a Graeme Crook, de 63 años, la vida se le escapaba entre suspiros.

Según la historia que publica el diario británico "The Sun", al hombre le fue diagnosticado un cáncer de páncreas en agosto y solo le dieron unos meses de vida. Para Lucy y Katie era muy importante que su padre pudiera estar presente en sus respectivas bodas y en secreto sus parejas pidieron su bendición. Ambas querían llegar al altar de la mano de su querido padre, pero justo la noche antes de que Lucy se casara, el hombre empeoró gravemente.

Pero para las dos hermanas, eso no fue ningún problema. Aunque su padre no pudo estar presente en el momento de la boda, no dudaron en ir corriendo hacia el hospital nada más acabar el enlace con sus vestidos de novia puestos. "Significaba mucho para nosotros hacernos una foto con nuestro padre el día de nuestra boda", aseguró al diario británico una de ellas.

FOTO: LUCY KIDWELL / THE SUN

Graeme logró sobrevivir el fin de semana de las dos bodas y pudo irse a casa, pero lamentablemente murió una semana después, el 6 de octubre, solo nueve semanas después de haber sido diagnosticado con cáncer. "Gracias a eso pudimos ver los vídeos de nuestras bodas junto a él en casa. Fue muy bonito. Estaba muy orgulloso de ver a sus dos hijas en sus bodas", dijo.

A Graeme le diagnosticaron el cáncer de pancreas cuando ya fue demasiado tarde para él. "El único tratamiento que podían ofrecerle era cuidados paliativos", dice su hija. Colin y Matt, los ahora maridos de Lucy y Katie respectivamente, sabían lo importante que era Graeme para ambas y decidieron dar el paso de pedir la mano de sus hijas para que pudieran casarse con él presente. Ambos se lo pidieron en secreto y Graeme guardó el secreto hasta que ambos se declararon. Gracias a eso, él pudo ver a sus hijas radiantes y de blanco justo antes de morir.