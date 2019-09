Emergencias trabaja en reparar el cauce del Segura y restablecer suministros

Los trabajos de los servicios de Emergencias que se han desplazado hasta la comarca alicantina de la Vega Baja en los últimos días por la reciente gota fría se centran en la reparación del cauce del río Segura a su paso por Almoradí y en el restablecimiento de los suministros de agua, luz y telefonía.

Según ha explicado el responsable de la Agencia Valenciana de Emergencias, José María Ángel Batalla, el cauce del Segura presenta una rotura en el término de Almoradí, concretamente en una mota cerca del puente que une esta población con Algorfa, y técnicos de la Confederación Hidrográfica (CHS) confían en poder repararla a lo largo de este lunes.

Esta vía de agua se produjo en la tarde del domingo, poco después de que se reparara una similar a escasa distancia, según fuentes de la CHS.

"La de hoy ha sido una noche complicada porque estamos trabajando para controlar el incremento del caudal el Segura, fundamentalmente mediante labores de contención en Almoradí, por la afección que tiene este tramo sobre los municipios cercanos", ha asegurado Ángel Batalla tras acudir a la celebración de día de la Policía de la Generalitat.

Ha agregado que "la mayoría de carreteras de la comarca y caminos rurales están intransitables" y que "una vez se han salvado vidas, ahora hay que restablecer los suministros de agua, luz y telefonía; en algunos casos se hará de forma conjunta, porque las bombas de agua funcionan con electricidad, y en otros será un poco más complicado porque quizá haya que sustituir repetidores o transformadores".

Según ha indicado el máximo responsable de Emergencias, alrededor del 8 % la población de la Vega Baja se encuentra sin suministra eléctrico.

Para hoy se ha convocado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) en la que se ahondará en la coordinación de todas los actores que están interviniendo en la zona, si bien el nivel de emergencia dos no se ha retirado, ha agregado Ángel.

"Por el momento no se puede recuperar la normalidad. Los profesores no puede acudir a sus centros de trabajo y en algunos casos ha habido médicos que han permanecido tres días en el Hospital de Orihuela porque no han podido ser relevados. Tampoco se han dado altas y los traslados al servicio de hemodiálisis los está realizado la UME o los Bomberos", ha detallado.