ElTenedor Insider Week recauda casi 50.000 euros para Ayuda en Acción y su lucha contra la pobreza infantil en España

Esta cantidad se destinará a becas de comedor y ayudas para la alimentación de más de 200 menores durante el próximo curso escolar

La primera edición de ElTenedor Insider Week, una iniciativa en la que la solidaridad y la gastronomía de vanguardia se han vuelto a unir para continuar luchando contra la pobreza infantil en España, finalizó el pasado 21 de abril logrando recaudar cerca de 50.000 euros para la ONG Ayuda en Acción.

Como parte de esta iniciativa, ElTenedor ha donado un euro por cada menú consumido en los restaurantes participantes, logrando recaudar este año cerca de 50.000 euros que se destinarán a la ONG, que trabaja para ofrecer becas de comedor y ayudas para la alimentación de más de 200 menores durante el próximo curso escolar.

En concreto, la cantidad se destinará a becas y ayudas para el comedor, así como para desayunos saludables de más de 200 alumnos en situación de vulnerabilidad en seis colegios de la Comunidad de Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón y Asturias. Con estas becas, la ONG garantiza una alimentación diaria y equilibrada de niños cuyas familias se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

Los objetivos de este programa son favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema educativo, mejorar las condiciones de vida saludables, luchando contra la malnutrición; y fomentar la integración de las familias en sus comunidades a través de herramientas que impulsen su desarrollo personal y profesional.

Esta iniciativa, que por primera vez se ha llevado a cabo en más de 500 restaurantes de toda España, ha permitido a los usuarios reservar menús de 25 euros, 45 euros, 75 euros y 125 euros en algunos de los restaurantes más selectos de la app, según detallan sus impulsores.

Además, como novedad este año, todos los restaurantes participantes han formado parte de Insider, una selección exclusiva de ElTenedor con los restaurantes que marcan la diferencia: aquellos que, por sus buenas valoraciones, reconocimientos o porque marcan tendencia son considerados los mejores restaurantes del momento, al tiempo que ofrecen productos de los que habla todo el mundo.

Según Sergio Doncel, maitre de El Jardín de Orfila, "esta iniciativa sirve para movilizar al sector e incentiva y la creatividad y la diversidad de la oferta" mientras que en palabras de Josep Soler Cuixart, presidente de Grup Travi (El Xalet de Montjuic), "Insider Week ha ayudado a incrementar las reservas del restaurante y a darnos a conocer entre los barceloneses". "Iniciativas como esta nos permiten romper barreras acercar nuestra a oferta a todos los públicos", ha añadido.

Entre los establecimientos que han recibido mayor afluencia de comensales durante la campaña destacan reconocidos restaurantes de Barcelona, como Indochine by Leap, Ikibana Sarrià y El Xalet de Montjuïc; en Madrid, La Huerta de Tudela, Gerardo y DOMO by Paco Roncero; y Contrapunto Les Arts, en Valencia; Arte y Solera, en Sevilla; Can Brondo, en Mallorca; y Montana, en Málaga.

AUMENTO DE LAS RESERVAS

Durante las tres semanas de duración de la iniciativa, se ha conseguido aumentar su número de reservas hasta un 12% respecto a la misma edición de hace un año. "Una vez más, hemos conseguido hacer que la gastronomía se transforme en ayuda a los más vulnerables. Por primera vez hemos llevado esta iniciativa a todo el territorio nacional y los casi 50.000 euros recaudados muestran el compromiso de nuestra compañía por esta causa", ha indicado el CEO de ElTenedor en España, Australia y LATAM, Marcos Alves.

"Para nosotros es un reto continuar mejorando cada año, y los buenos resultados nos animan a seguir trabajando por aportar nuestro granito de arena a una buena casusa", ha añadido.

"Ayuda en Acción y ElTenedor han consolidado su alianza estratégica en esta campaña que alinea el valor de la empresa con su responsabilidad social. Con la iniciativa solidaria de la Insider Week 2019, Ayuda en Acción cuenta con un aliado necesario para combatir la exclusión social que afecta a casi uno de cada tres niños y niñas en nuestro país", ha destacado la responsable de Relaciones Institucionales de Ayuda en Acción, Marta Marañón.