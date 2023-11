Elsa Anka, feliz y enamoradísima, confirma su reconciliación con su exprometido Víctor Prat

MADRID, 10 (CHANCE)

Para sorpresa incluso de su propio entorno, Elsa Anka anunciaba el pasado abril su ruptura con el empresario Víctor Prad-Heimerl, con el que mantenía una sólida relación desde 2019 y con el que se había comprometido en 2021. "No va a haber boda ya. Cosas que pasan" confesaba entonces la presentadora, de de 57 años, sin entrar en detalles sobre su vida amorosa.

Sin embargo, la pareja ha conseguido solucionar su grave crisis y, seis meses después de su distanciamiento han reaparecido juntos y más enamorados que nunca en la gala benéfica de la Fundación del Doctor Mañero en Barcelona.

"La vida va y viene, hay que tomarla y ver... Nunca digas de esta agua no beberé y bebes, luego te sienta mal otra vez o no* es el elixir de la vida" ha confesado radiante Elsa, dejando en el aire cuándo se produjo su reconciliación que, sin embargo, no implica que haya retomado sus planes de boda con Víctor: "nena no, vamos a respirar* todo ya veremos".

Una segunda oportunidad en la que la modelo prefiere ir cautela. Y es que como nos cuenta, sin disimular que se le cae la baba, desde que nació su nieta Elsa hace justo un año -fruto de la relación que su hija Lidia Torrent mantiene con Jaime Astrain- "prácticamente tengo un pie en Madrid". "Me hace infinitamente feliz y mi nieta me tira mucho, y estoy casi mitad aquí mitad allí" explica, dejando entrever que es uno de los motivos por los que prefiere tomarse con calma su reconciliación con Víctor.

"Este año la Navidad será más especial porque ella ya estará más consciente de los arbolitos, las sensaciones..., se enterará de algo más. Está muy espabilada y es muy divertida. Es una loca" nos ha contado una Elsa que, como confiesa, está "orgullosa" de que la llamen abuela. "Es una explosión de felicidad, poder decir nieta y sentirla así, hay un vínculo importante" reconoce.