Elma Saiz niega "colapso" en los centros de acogida a migrantes en Canarias: "Tienen una ocupación del 67%"

Junts pide a Saiz el "traspaso integral" de las competencias en migración y la ministra dice que tendrá que trabajarse en el Congreso

La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha denunciado que existe un "colapso" en los centros de acogida a migrantes en Canarias y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo ha negado, asegurando que "tienen una ocupación del 67%".

"Los centros en este momento tienen una ocupación del 67%, en modo alguno hablamos de un colapso", ha subrayado la ministra Elma Saiz, este miércoles, durante la comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el Congreso de los Diputados, ante las críticas que le han lanzado algunos diputados.

La situación, según ha añadido Valido, es que "hay 5.700 menores en Canarias". "Cuando usted me habla del 67% entiendo que está hablando de centros de adultos. Yo estoy hablando de menores y ayer yo recibía un whatsapp de una persona que es responsable de este asunto que decía: 'Hoy hemos colapsado, no tenemos ni una plaza más'", ha advertido, al tiempo que ha pedido ayuda al Ministerio y a las comunidades autónomas porque tienen "más de 70 centros y ya no hay sitios donde abrir más".

Así, Valido ha alertado de que "la situación es de emergencia". "Entendemos que ya en los próximos días habrá que hacer algo porque los que lleguen mañana, en este momento, no tienen plaza donde dormir", ha precisado.

La ministra Elma Saiz ha recordado a la diputada que este martes "el gobierno canario pidió ayuda y en dos horas tenía un recurso gestionado por ACCEM". En todo caso, se ha sumado al llamamiento "a la colaboración y la solidaridad del resto de comunidades autónomas".

Por otro lado, la ministra también ha recibido críticas por la situación en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, donde hay 280 migrantes procedentes de países africanos a la espera de solicitar asilo, y ha afirmado que se están poniendo "todos los recursos" para solucionar la situación.

"HACINADOS EN BARAJAS"

Así, la diputada del Partido Popular Sofía Acedo ha denunciado que "las oficinas de asilo están colapsadas" y que "lo acontecido en Barajas da buena prueba de ello". "Su gobierno ha hacinado a inmigrantes en el muelle de Arguineguín, en Canarias, y ahora en Barajas. ¿Humanidad?", le ha espetado.

Por su parte, la ministra de Inclusión ha asegurado que "se están poniendo todos los recursos para solventar de manera coordinada, ministerial lo que acontece" en el Aeropuerto de Barajas.

La diputada del PP también ha afeado a la ministra que su Gobierno haya "cedido clandestinamente" las competencias en materia de migración a Junts per Catalunya y, precisamente, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha pedido a Elma Saiz que les ayude en el "traspaso integral" de estas competencias.

En concreto, Cervera ha precisado que para poder dar respuesta a la situación a la cual se enfrentan los migrantes y los demandantes de protección internacional en Cataluña, necesitan "herramientas para articular vías legales y seguras", herramientas "para decidir en relación con los flujos migratorios", para "eliminar las devoluciones en caliente" y "para poder interlocutar directamente con la Comisión Europea a fin de poder cumplir los objetivos europeos de acogida de refugiados", entre otras.

"Sabe usted que llegamos a un acuerdo con el Grupo Socialista para el traspaso de las competencias en materia de migración a través del artículo 150.2 de la Constitución. Esperamos que usted y su ministerio nos acompañen en este traspaso para que sea, tal y como pactamos, un traspaso integral", ha subrayado el diputado de Junts.

Por su parte, la ministra Elma Saiz ha dicho que el Gobierno "cumple sus acuerdos" que son "transparentes" y ha precisado que las delegaciones de funciones "tendrán que ser reguladas, establecidas dentro del marco de la Constitución por ley orgánica" y tendrán que llevarse al Congreso de los Diputados para "ser trabajada, escuchada, consensuada y aprobada con las mayorías suficientes y desde luego con plena seguridad jurídica y dentro del marco de la Constitución".

Las críticas por la gestión de las migraciones también han llegado por parte del resto de grupos. Así, el diputado de Vox David García ha criticado el acuerdo con Junts sobre migración, ha denunciado que se envía a los migrantes en "ferrys a Valencia" y ha advertido de que estos no vienen a España "para cubrir los puestos que se necesitan" sino a "sumarse a las listas de desempleo".

Por su parte, el diputado de EH Bildu Iñaki Ruiz de Pinedo ha advertido del "problema" que existe "con las personas que están en trámites de regularización de residencia" y ha propuesto crear "una figura de arraigo" para que las personas que están en estos procesos puedan tener cotizaciones.

REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE 500.000 MIGRANTES

Por su parte, los diputados de ERC, Jordi Salvador i Duch, y de Sumar, Vicenç Vidal, han preguntado a la ministra si apoya la Iniciativa Legislativa Popular que cuenta con 700.000 firmas que pide la regularización extraordinaria de unos 500.000 migrantes. "Tiene que debatirse lo antes posible", ha pedido el diputado de ERC, al tiempo que el diputado de Sumar ha insistido en que los migrantes "merecen una respuesta".

La ministra ha señalado que "el ordenamiento contempla lo que contempla". "Estamos realizando todos los días dentro de nuestro marco regularizaciones, tanto la normativa española como la europea pues es nuestro marco y ya sabe que la migración ordenada, segura y regular es nuestra manera de acometer el fenómeno migratorio", ha respondido.

Mientras, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha subrayado la necesidad de una "obligatoriedad por parte de todas las comunidades autónomas de corresponsabilizarse" en la acogida de los menores migrantes no acompañados y de "establecer protocolos de control por parte del Estado respecto a los flujos migratorios en las diferentes comunidades autónomas de entrada a la hora del traslado" de estos niños.

Tras el turno de portavoces, Elma Saiz ha precisado que no es "culpa" del Gobierno de España ni del presidente Pedro Sánchez, ni de ella misma, "que lleguen personas de otros países que huyan de desastres climáticos, de guerras o de situaciones desesperadas, que hagan que pongan su vida en peligro y se lancen al mar". Además, ha defendido la gestión del Gobierno en esta materia y ha enfatizado que "no solo Europa mira a España en esta gestión migratoria, sino también Estados Unidos".