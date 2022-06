Se elevan a tres los casos de viruela del mono confirmados en Cantabria

La Consejería de Sanidad ha confirmado la detección de dos nuevos casos de viruela del mono en Cantabria, que se suman al primero notificado hace dos semanas, aunque no existe ninguna relación entre ellos.

El consejero del área, Raúl Pesquera, ha ratificado este jueves la existencia de estos tres casos que, según ha dicho, "no tienen más importancia".

"Sabíamos que esto era normal que nos pasara, lo que no sabíamos es si iban a ser tres, dos o cinco. No existe relación entre los casos, con lo cual son casos aislados que se les tratará y no tiene más importancia", ha dicho.

Pesquera ha confirmado la existencia de tres casos en la comunidad en declaraciones a los medios tras asistir a la inauguración de la III Jornada de Pacientes con Cáncer y Familiares de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), 13 días después de que su departamento anunciara que había detectado el primer afectado por esta zoonosis vírica.

La Dirección General de Salud Pública está siguiendo el protocolo establecido desde el comienzo de la expansión de esta enfermedad, que produce síntomas parecidos a los que se observaban en pacientes con viruela en el siglo pasado, pero menos graves.

Los síntomas habituales de la enfermedad son fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, inflamación en los ganglios y erupciones en manos y cara.