La elevada presencia de turistas y vehículos donde habita la hubara canaria aumenta su mortalidad, según un estudio

Una investigación del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha indicado que la elevada presencia de turistas y vehículos en las zonas que habita la hubara canaria (Chlamydotis undulata fuerteventura) es un "factor decisivo en el aumento" de la mortalidad de esta ave endémica de las islas orientales del archipiélago, que se encuentra en peligro de extinción.

Las conclusiones de este trabajo, publicadas en la revista Biological Conservation, son fruto del análisis de datos obtenidos a través de dispositivos de localización instalados en 51 ejemplares de esta especie entre 2018 y 2022, incluido el periodo de confinamiento por la covid-19, según ha informado el MNCN-CSIC en nota de prensa.

Las hubaras, indican, se desplazan de forma habitual caminando y solo suelen levantar el vuelo si se sienten amenazadas, si bien estos vuelos pueden provocar colisiones mortales con tendidos eléctricos y vehículos, siendo estas las "dos principales causas de mortalidad provocadas por el ser humano" en esta especie, como reveló un estudio publicado en enero de este año.

La tecnología GSM-GPRS permite contar con datos "muy precisos" sobre la posición y actividad de las aves, de ahí que los investigadores emplearan telemetría de alta resolución para examinar si los lugares de origen de los vuelos estaban cerca de carreteras o caminos.

La investigadora del MNCN, Inmaculada Abril-Colón, expuso que durante el cierre temporal al turismo que impuso la pandemia en 2020 se observó que las hubaras "redujeron la frecuencia de sus vuelos en un 76 por ciento". Además en ese periodo también circularon "muchos menos vehículos" por la isla, lo que explica que se registraran "menos muertes de estas aves por colisión con tendidos eléctricos y telefónicos y menos atropellos en carretera".

El estudio recoge que a pesar de que las perturbaciones humanas pueden ser causadas tanto por turistas como por locales, la influencia de la población local (156.112 habitantes en Lanzarote y 120.021 en Fuerteventura) es relativamente pequeña en comparación con la de turistas (respectivamente, 2.816.231 y 2.057.495 en 2022, según datos del Gobierno de Canarias).

También muestra que durante el confinamiento por la covid-19, pese a que las labores agrícolas o ganaderas no se vieron restringidas, no se registró el impacto que se asocia a la actividad turística elevada. En la investigación, de las 51 hubaras estudiadas, se registraron seis muertes relacionadas con causas antropogénicas, de ellas dos fueron por colisión con tendidos aéreos durante vuelos locales no migratorios y cuatro por atropellos.

Asimismo los resultados indican que de ellas cinco se produjeron durante los años anteriores y posteriores a la covid-19, mientras que solo una sucedió al final del confinamiento parcial, en mayo de 2021.

Finalmente el investigador del MNCN Juan Carlos Alonso, director del Proyecto Hubara y coautor del estudio, expone que el estudio "muestra claramente" que el turismo masivo puede tener consecuencias negativas sobre la fauna, "provocando molestias e incluso muertes de especies amenazadas como la hubara canaria".

Añade que para evitar los efectos del turismo en esta especie, los científicos recomiendan establecer zonas acotadas para actividades recreativas al aire libre realizadas en carreteras y pistas, así como restringir el acceso a determinadas zonas, especialmente aquellas con altas densidades de hubaras y otras aves amenazadas.