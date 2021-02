Eleonora: cada día preguntaba si había ingresado algún positivo por mi culpa

Lara Malvesí

Eleonora, la mujer italiana afincada en Barcelona que fue el primer caso detectado de COVID en Cataluña, ha explicado en una entrevista a Efe que cada día preguntaba a los sanitarios que la atendían en la UCI si había ingresado alguna persona contagiada por su "culpa".

Un año después de su ingreso preventivo en la UCI del Clínic, asegura que ha aprendido a sacar "el lado bueno" de lo que le ocurrió, cuando se convirtió en el primer positivo oficial, un "protagonismo" que nunca hubiera querido y por una enfermedad que le ha dejado secuelas crónicas como debilidad y migrañas.

"Tuve suerte por ser tan al principio, estuve muy bien atendida y lo mio fue un caso leve, igual que le pasó a las pocas personas a las que pude contagiar", cuenta Eleonora, que remarca a menudo que fue la "primera detectada", pero seguramente no el primer caso.

Preguntada sobre si se sintió culpable "de traer el virus" a Barcelona, pues empezó a acusar síntomas tras un viaje a Italia y apareció en los medios como la primera paciente con COVID en Cataluña, la mujer, de 37 años, explica que "a nivel psicológico" lo vivió "como una desgracia".

"Pensaba: de toda la gente del mundo, ¿por qué yo?. Pero ahora echo la vista atrás y creo que fue una oportunidad para detenerme y pensar más en qué me gustaba y qué no de mi vida y valorar las pequeñas cosas", ha dicho.

Eleonora cuenta que el 2020 le ha traído entre lo positivo un cambio de trabajo que le permite una vida "que va más despacio" y "con menos viajes".

Recuerda que tras regresar un viernes de Bérgamo, se sintió muy cansada durante el fin de semana y el lunes sus compañeros de trabajo, primero "de cachondeo" pero luego "más en serio", la animaron a hacerse una prueba "por precaución" para descartar la COVID, una posibilidad que ella daba por "imposible".

Del coronavirus había oído hablar por primera vez "sobre mediados de enero" en un viaje de fin de semana con amigas. "Yo pensé: ¿cómo va a ser posible que en 2020 pueda existir un virus tan peligroso?".

De su mes ingresada en el hospital recuerda la preocupación por haber sido vector de contagio tanto en Barcelona como en Italia, donde había visitado a padres y abuelos.

Asimismo recuerda con cariño al equipo del hospital Clínic que la atendía y con los que incluso llegó a hablar de qué series ver en su teléfono móvil, su única distracción durante aquellos días "raros".

"Me enganché a "Cómo defender a un asesino" en Netflix porque tenía muchas temporadas y no tenía que pensar mucho y yo no quería nada muy complicado", cuenta esta profesional de ventas a la que le gusta, restricciones a parte, "pasar el sábado en la playa" y disfrutar" de la vida cultural y social increíble que tiene Barcelona".

"Me atrae mucho de Barcelona eso del concepto de playa urbana", explica Eleonora, que dice que tras 13 años en España, casi todos en Barcelona, se siente prácticamente "de aquí".

Sobre la comparativa de cómo afrontan la COVID Italia y España, le llama la atención que al principio la mayoría de países europeos "fueran a una", pero ahora "se toman decisiones que los ciudadanos no entienden".

"¿Por qué siguen cerrados muchos comercios, pero en cambio puede abrir todo lo demás?, ¿por qué es más peligroso el virus a las 10 de la noche que a las 10 de la mañana? o ¿por qué las decisiones cambian según la Comunidad Autónoma", se ha preguntado.

Con todo, ella dice que no le ha perdido el "respeto" al virus y que aunque pasó mucho tiempo con "miedo" a volver a contagiarse, ahora intenta al menos dar paseos por la ciudad "para descubrir rincones nuevos". "A veces pasamos mil veces por un sitio y no nos damos cuenta de lo bonito que es", ha reflexionado.