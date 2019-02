Elena Tablada podría haber sido demandada por Bisbal

"Las cosas están bien ahora, nos quedamos con lo bueno", confesaba el día de su cumpleaños Elena Tablada. Estas declaraciones parecían dejar claro que las aguas entre ella y David Bisbal estaban calmadas, algo que podría estar muy lejos de la realidad según publicaba El Periódico esta semana. El citado medio ha asegurado que el cantante ha demandado a su ex y madre de su hija Ella antes de comenzar su gira por norteamérica.

Como explica este diario, Bisbal habría denunciado a Elena el pasado el pasado martes 12 en el juzgado número 6 de Alcobendas por "medidas de protección del menor".

De ser cierta esta demanda, la guerra entre David y Elena tomaría una nueva vertiente mucho más seria. Sus rencillas saltaron a la luz pública hace poco menos de un año, la diseñadora se sentaba en el plató de Viva la vida para hablar de los problemas que tenía con el padre de su hija y con su mujer, la venezolana Rosanna Zanetti. Todo por una foto que compartió la modelo con la pequeña en la Feria de Almería: Por culpa de esa publicación hemos llegado a un punto en que la relación con David es insostenible, a causa de esa foto, solo a través de burofax, una relación que no habíamos tenido nunca".

Después de esta sonada entrevista, David intentó zanjar la polémica con un contundente mensaje: "No voy a decir nada de esto porque no es mi estilo ni voy a cobrar dinero de esto eso porque nunca lo he hecho eso son otras personas". Unas palabras que dolieron mucho a Elena y que le llevaron a plantearse emprender acciones legales.

Pasado el tiempo, parecía que la calma había llegado a sus vidas, una reconciliación que podría estar muy alejada de la realidad.