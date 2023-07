Elena Tablada madre nos desvela cómo está su hija

MADRID, 23 (CHANCE)

Después de su sorprendente ruptura el pasado mes de verano, la relación entre Javier Ungría y Elena Tablada comenzaba a torcerse hace tan solo unos meses. Actualmente están a la espera de que se celebre el juicio que tienen pendiente por la custodia de su hija y hace unos días Elena utilizaba las redes sociales para lanzar un mensaje que ha dado mucho que hablar.

"Por fin, después de tanta incertidumbre e inconvenientes innecesarios, las tengo juntitas... qué caro se paga no elegir bien a una persona" explicaba Tablada a través de sus redes sociales, dejando entrever que su última pareja no se está portando nada bien con ella.

Esta mañana, Europa Press ha podido hablar con la madre de Elena Tablada y nos ha explicado que su hija "está en Miami con las dos niñas, muy contenta" y nos ha confesado que las barreras que está poniendo el que fuera su yerno era algo que no se esperaban: "Nos ha sorprendido porque él no era así, pero como todo cambia... pero bueno".

Elena ha recalcado las palabras de su hija dejando claro que "hay que elegir y si eliges mal, pues..." eso sí, ha confirmado que Javier como padre "es muy bueno" aunque corregía inmediatamente sus palabras: "Todos son buenos hasta un momento, ahora no lo sé, yo me llevo muy bien con él y no tengo problema, pero ellos tienen problemas".

La madre de Tablada tiene claro que su hija podrá llegar a un entendimiento con Javier: "imagino" y nos aseguraba que la situación legal entre ambos está parada porque "han pospuesto el juicio", lo que lo hace todo más "complicado".