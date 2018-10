Elena Tablada madre niega que David Bisbal se lleve mal con su familia

MADRID, 24 (CHANCE)

La madre de Elena Tablada ha acudido como invitada a los Premios Iris de la televisión. Allí, la ex suegra de David Bisbal ha hablado sobre toda la polémica generada por las declaraciones de su hija en Viva la vida, programa donde confesó que mantenía una relación tirante con el padre de su hija Ella.

Pasada la tormenta, Elena Tablada madre ha querido desmentir que ella dijera que Bisbal se llevaba mal con sus padres: "No es verdad, yo he hablado con la madre y muy bien".

CHANCE: Que estamos ya a un paso de la boda. ¿Cómo lo estáis viviendo?

Elena Tablada madre: Divino, están encantados, ahora se fue con Ella porque tenía que hacer cosas en Miami para la boda. Muy bien.

CH: ¿Qué tal la niña emocionada por doble partida?

Elena Tablada madre: Encantada, ella feliz con tener hermanitos, está loca.

CH: ¿Cómo habéis vivido la polémica por esa foto de Rosanna con la niña?

Elena Tablada madre: Yo la verdad es que a mí no me importaba pero bueno.

ELENA TABLADA MADRE: "HAN PUESTO PALABRAS Y COSAS QUE YO NO HE DICHO"

CH: Javier tiene fotos con Ella también.

Elena Tablada madre: No sé, yo no quiero hablar del tema porque ahora estamos felicísimos, encantados y no quiero saber nada el tema. Ya se zanjó la cosa, han puesto palabras y cosas que yo no he dicho. Jordi Martín ha dicho cosas que siendo amigo yo no he dicho cosas.

CH: Siempre has querido mucho a David.

Elena Tablada madre: Yo lo quiero mucho.

CH: Sorprende que hayas dicho que David no se habla con su familia.

Elena Tablada madre: Pero es que lo leí pero yo no he dicho eso. No es verdad, yo he hablado con la madre y muy bien. Todo muy bien. Tú sabes que algunas veces hay días malos, pero bueno, tú siempre me coges bien.