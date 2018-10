Elena Tablada, y la despedida con sus amigas las misses ¿para cuándo?

MADRID, 25 (CHANCE)

Elena Tablada y Javier Ungría ya cuentan las semanas para darse el 'sí, quiero' en Cuba. La pareja sellará su amor en una ceremonia religiosa después de haberse casado por lo civil en Miami. Aunque desde el 15 de agosto Elena y Javier son legalmente marido y mujer, ambos están disfrutando ahora de sus respectivas despedidas de soltero con sus amigos.

Así, Elena Tablada ya ha vivido dos despedidas de soltera que le han llenado de recuerdos y vivencias especiales. La primera tuvo lugar en Oporto, ciudad a la que viajó con su hermana Naelé y un grupo de amigos. Un mes después, llegaba el segundo viaje de la ex de Bisbal, esta vez a Tenerife también junto a Naelé y a otros amigos.

Encantada con estas salidas que le están organizando, la diseñadora no dudaba en agradecer públicamente el cariño que está recibiendo de los suyos: "Mis amigos son los mejores, los más tranquilitos, hogareños, de comer sano y poco, sencillos, normales, discretos, de no hacer ruido y hablar bajito, de taparse, de no caerse, corales vamos.... pero Dios mío, cuanto puedo llegar a reírme, eso si.... hasta la boda me gustaría verlos solo en foto y gracias a dios que faltaba @andrea_alessio sino, no me lo quiero ni imaginar".

Unas celebraciones en las que hemos echado en falta a sus amigas más mediáticas. Ni Elisabeth Reyes, Eva González, Raquel Rodríguez y María José Suárez han estado presentes en estas despedidas de soltera. Unas ausencias que abren dos posibilidades: un enfriamiento de la amistad o una posible tercera despedida.

MARÍA JOSÉ SUÁREZ FUE EL MEJOR APOYO DE TABLADA EN SU RUPTURA CON BISBAL

Sea como fuere, la amistad de Elena Tablada con las misses españolas viene de largo. María José Suárez y Raquel Rodríguez fueron las primeras en estar al lado de la diseñadora cuando esta rompió su relación con David Bisbal .

María José y Elena compartían representante por aquel entonces -Susana Uribarri- y vivían en la misma urbanización, una situación que les llevó a forjar una verdadera amistad. Ambas han disfrutado de escapadas veraniegas, salidas nocturnas y celebraciones. Aún así, la ausencia de Elena Tablada en la boda griega de su amiga con Jordi Nieto llamó mucho la atención.

Mientras ella se excusaba por estar de viaje en Cuba, el resto de amigas compartían la felicidad de María José Suárez con el empresario catalán. Y es que la última vez que las pudimos ver juntas a todas fue en la boda de Carlos Fernández y su pareja Manuel Cabello el pasado mes de abril en Sevilla.

Recientemente, Eva González, María José Suárez y Raquel Rodríguez disfrutaron del enlace de sus amigos Rubén Bejarano y Víctor Muñoz. Y da la casualidad de que la última foto en el Instagram de Elena Tablada con una parte del 'miss squad' fue con el CEO de la agencia RB Comunícalo.

Así que este enlace podría ser un pequeño aperitivo de lo que será la boda caribeña de Elena Tablada. ¿Veremos el reencuentro de las amigas en la isla o será antes? El tiempo nos lo dirá.