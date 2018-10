Elena Tablada y David Bisbal, ¿nuevos zascas a raíz del embarazo?

Parece que Elena Tablada y David Bisbal siguen sin llegar a un acuerdo o a que sus relaciones mejoren... Su no buena relación salía a la luz a raíz de unas fotos publicadas por parte de la mujer de David Bisbal con las que Elena Tablada, no estaba muy de acuerdo... ¿Sabemos de las que hablamos, verdad? Las famosas fotografías que han sembrado la discordia de si Rosanna Zanetti debe o no debe subir fotos de la hija de Elena Tablada, por mucho que sea la mujer de Bisbal.

Esa fotografía era la gota que colmaba el vaso para la que fuera pareja de David Bisbal con quien tiene una hija en común y Elena acababa relatando su versión en el programa de Toñi Moreno, Viva la vida, de cómo se ha sentido al lado del famoso cantante almeriense y del momento actual porque ya se sabe que un hijo al final hace que sigas teniendo lazos de unión.

Por su parte, David Bisbal no ha contado tan explícitamente su realidad, excepto cuando sí que ha querido dejar claro que está al lado de su mujer Rosanna Zanetti. ¡Difícil opinar! pero Elena Tablada anunciaba medidas al ser tildada de mercadear con su hija.

Este lunes, el cantante de los famosos rizos dorados, anunciaba junto a su mujer que estaban esperando un bebé y compartían en sus redes sociales con millones de fans la feliz noticia para la pareja.

Posteriormente, Bisbal añadía una foto más donde subía una foto de la barriga de su mujer con tres manos, con alianza de por medio, mientras que Rosanna no lo hacía, pero sí que lo hacía su marido.

Por su parte, Elena Tablada subía a su insta stories, una fotografía felicitando a los duques de Wessex, el príncipe Harry y Meghan Markle, que también anunciaban este mismo lunes 15 de octubre que iban a convertirse en padres en el que añadía 'Mi otro Harry' y que adoraba a la pareja.

¿Son buenas las redes sociales para solventar las diferencias?