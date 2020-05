Elena quiere un entierro digno para su padre y lleva dos meses con sus cenizas en casa

Uno de los grandes dramas que ha dejado la tragedia del coronavirus en España es la de muchas personas que no han despedirse de sus seres queridos como les hubiera gustado. Otros siguen esperando a poder hacerlo. Es el caso de Elena Izuel. Su padre falleció el pasado mes de marzo pero la situación tan dura actual no le ha permitido aún enterrar sus restos. José Luis Izuel era un fan absoluto de COPE, un padre entregado a su familia y, sobre todo, una persona buena. Así lo ha contado su hija en el programa "Vivos en el recuerdo", un homenaje a las víctimas del coronavirus.

José Luis estaba en una residencia y desde el día 13 de marzo impidieron las visitas ante el miedo a posibles contagios. "Hablamos con mi padre para decirle que iba a tener que sobrellevar eso, porque él quería que fuéramos a verle. Era su vía de escape".,ha contado Elena. El día 16, sin embargo, le llamaron desde la residencia avisándola de que su padre tenía una obstrucción intestinal y lo derivaban al hospital. "Cuando él llegó estaba medio dormido. Yo me puse a su lado y le dije 'Papi, que te quiero mucho'. Y él me contestó: 'Yo a ti más, porque yo soy tu padre' Y seguro que él me quería más que yo a él porque se quiere más como padre o madre que como hijos".

Estas fueron las últimas palabras que compartieron padre e hija. "En ese mismo momento, entraron en los médicos y nos dijeron que no podíamos verle porque había dado positivo por coronavirus. Yo sabía que no duraría mucho, mi padre no tenía muchas fuerzas", ha recordado Elena. Efectivamente, su padre falleció días después.

Pero lo más duro estaba aún por venir. Ni Elena ni el resto de su familia pudo acudir a la incineración. Le entregaron sus restos y Elena decidió que no iba a enterrar a su padre hasta que la familia al completo no pudiera despedirle. Así que las cenizas llevan más de dos meses en su casa. "En vez de estar en un almacén de la funeraria prefiero tenerlo aquí. Que haya muerto solo es algo que duele mucho. Y duele que no se le pueda dar un entierro digno", ha contado.

La historia de José Luis Izuel es una de las siete que conforman el programa "Vivos en el recuerdo", un homenaje a todas las víctimas del coronavirus. Mientras España sigue intentando despertar de la dolorosa pesadilla que ha supuesto esta crisis - con dos meses de confinamiento, más de 200.000 contagiados y una ruptura total de nuestra forma de vida y bienestar -, el número de víctimas mortales no deja de crecer. Según el Ministerio de Sanidad, son ya más de 27.000 los fallecidos en España desde que se originó la pandemia. Y 27.000 no es sólo una cifra. Detrás de ese número se esconden muchos nombres, muchas historias, muchas lágrimas y también mucho vacío.

"Vivos en el recuerdo: las historias que nos arrebató el coronavirus" da voz a las personas que han sufrido la conmoción de perder a los seres más queridos sin un porqué. Relatos llenos de emoción, dolor, aflicción pero también esperanza. Siete testimonios imprescindibles para entender la profundidad de la tragedia que ha azotado al mundo entero y que permiten personalizar sus duras consecuencias.