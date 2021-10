Elena Furiase responde a Lolita: "Creo que no es necesario que se muera para que me reconozcan nada"

MADRID, 28 (CHANCE)

En uno de los momentos más dulces de su vida y apenas un mes después de su boda con Gonzalo Sierra, Elena Furiase acaba de ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Jaén. Un empujón a su carrera profesional - que de por sí marcha viento en popa, ya que acumula un proyecto con otro - sobre el que su madre se pronunciaba orgullosa, pidiendo públicamente que se reconozca el talento de su hija. "Que no le pase como a mí, que se tuvo que morir mi madre para que yo triunfara", confesaba Lolita Flores, que no quiere que su hija reviva lo que ella 'padeció' en su día, al no sentirse reconocida profesionalmente hasta que Lola Flores falleció.

Unas declaraciones a las que Elena ha quitado hierro en el estreno de 'Lola', la serie documental sobre la vida y la carrera de su abuela que descubrirá cómo era, cómo pensaba y cómo vivía 'La Faraona'. "Mi madre puede que tenga ese miedo, pero creo que no le pasó del todo", ha asegurado la actriz, feliz porque "gracias a Dios tengo trabajo y me estoy creando un hueco". "Ella lo dijo como madre, pero yo creo que no es necesario que se muera para que me reconozcan nada", ha añadido rotunda y mostrando su diferencia de opiniones con Lolita, a quien está muy unida.

Orgullosa de ser nieta de Lola Flores, a la que define como "cultura musical de España", Elena ha expresado su alegría porque, tantos años después de su muerte, se haga una serie sobre la artista para que las nuebas generaciones conozcan cómo era realmente: "Mi abuela era una persona que todo lo que hizo lo hizo de corazón, con una personalidad tan fuerte, tan real y tan aplastante que sigue viva entre nosotros. Me llena de orgullo y honor que los jóvenes la conozcan y aprenda de ella de sus errores y virtudes. Es muy emocionante", añadía.