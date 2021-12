EEUU.- Weinstein comparece ante tribunal sobre la apelación para anular su condena

El productor de cine Harvey Weinstein ha comparecido este miércoles frente a un panel de cinco jueces sobre la apelación que presentó por "presunta negligencia" en abril para anular su condena de agresión sexual.

"Weinstein no buscó un trato especial, pero esperaba que el tribunal de primera instancia protegiera sus garantías constitucionales", ha reconocido su abogado, Barry Kamins, que ha dicho que Weinstein esperaba recibir un "juicio justo", una posibilidad que fue "destruida" con el juez de primera instancia, James Burke.

El equipo de abogados que asesoran a Weinstein han defendido conjuntamente que la condena no se juzgó en base a los delitos específicos y que estuvo influenciada por el movimiento global 'Me too' contra la violencia sexual en lugar de delitos específicos.

Además, han argumentado que el juez de primera instancia, James Burke, cometió numerosos errores, entre ellos permitir que testificaran mujeres que no aparecían en la acusación o bloquear el testimonio de un experto que hubiera arrojado dudas sobre el caso, según recoge Bloomberg.

Por otro lado, Kamins ha denunciado que hubo otras irregularidades en el proceso, como la de permitir que testificaran varias mujeres que alegaban haber sufrido agresiones sexuales por parte del magnate de Hollywood, pese a no estar reflejado en los cargos.

En este sentido, la fiscal adjunta del distrito, Valerie Figueredo, se ha pronunciado tras mostrarse escéptica sobre el razonamiento del abogado de Weinstein: "¿Realmente estás argumentando que esto no fue exagerado?".

Figueredo ha resaltado frente al panel que evalúa si aceptar o no el recurso de apelación que estas evidencias ayudaron a respaldar la acusación de que muchas de esas mujeres no habían aceptado participar en actividades sexuales con Weinstein.

El tribunal de apelaciones de Nueva York ha escuchado los argumentos, recogidos en cerca de 166 folios --en los que detallan que el jurado que le condenó tenía "intereses económicos"--, aunque se espera se emita el fallo en aproximadamente unas cuatro semanas.

A pesar de que Weinstein, de 69 años, cumple una pena de 23 años de prisión tras ser declarado culpable de violación por un jurado de Nueva York, tiene todavía por delante múltiples demandas por agresión sexual en Estados Unidos y Europa.