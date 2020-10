EEUU.- Stephen Miller, uno de los principales asesores de Donald Trump, da positivo por coronavirus

Uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Stephen Miller, ha confirmado que ha dado positivo en la prueba del nuevo coronavirus, según ha informado él mismo a través de un comunicado.

"Durante los últimos cinco días he estado trabajando de forma remota y me he aislado, dando negativo todos los días hasta ayer. Hoy di positivo por COVID-19 y estoy en cuarentena", ha dicho Miller, conocido por ser uno de los asesores del presidente Trump en materia de inmigración.

Miller formó parte de la comitiva del presidente estadounidense durante un mitin celebrado hace una semanas en Minesota, del cual regresó presentando síntomas una de las principales asistentes de Trump, Hope Hicks, quien horas más tarde acabó confirmando que había dado positivo.

En aquel viaje, Miller regresó a Washington en el avión presidencial junto a otras personas de confianza de Trump, como Jared Kushner, Dan Scavino y Nicholas Luna, habiendo dado positivo también este último.

Miller es el último de una amplia lista de casos positivos dentro de la Administración Trump, entre ellos el de la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany; y sus dos ayudantes, las secretarias Karoline Leavitt y Chad Gilmartin.

McEnany ha reconocido este martes durante una entrevista para la cadena Fox News que "obviamente hay un brote en la Casa Blanca". En el mismo diálogo, ha confirmado que Miller se encuentra "bien" tras conocer los resultados de la prueba y ha añadido que ya se encontraba en cuarentena desde hace cinco días.

Entre las personas de confianza del presidente Trump que también han dado positivo en los últimos días están su jefe de campaña, Bill Stepien; la que fuera consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway; o la presidenta de la Convención Nacional Republicana, Ronna McDaniel.

Ante esta situación, varios trabajadores del gabinete de prensa han comenzado a trabajar desde sus domicilios como medida de precaución. Sin embargo, los trabajadores considerados "esenciales" siguen en la Casa Blanca.

Trump salió este lunes del hospital militar Walter Reed de Washington, después de pasar ingresado tres días, durante los cuales se ha especulado mucho acerca de su estado de salud, en gran medida por las versiones oficiales contradictorias que se han emitido desde la Casa Blanca.

Sin embargo, el presiente de Estados Unidos aseguró tras su paso por el hospital que se sentía en plenas condiciones, "mejor que hace 20 años", y preparado para continuar con la campaña electoral y liderar el país.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con casi 7.5 millones de casos acumulados, de los cuales casi 3 millones corresponden a personas que ya han logrado superar la enfermedad, así como más de 210.000 fallecidos.