Edurne Pasaban, Carlos Hipólito y Laia Sanz protagonizan la campaña del CNIO para apoyar la investigación del cáncer

La alpinista Edurne Pasaban, primera mujer en ascender los 14 ochomiles del planeta, el actor Carlos Hipólito y la campeona de motociclismo Laia Sanz protagonizan la nueva campaña #CNIOStopCancer, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora el próximo 4 de febrero, para animar a hacerse donante de Amigos del CNIO y, así, apoyar la investigación del cáncer.

"Me uno al CNIO, uno de los referentes de investigación a nivel mundial, para conseguir un sueño juntos: terminar con el cáncer", explica Edurne Pasaban en el vídeo de la campaña. "La vida me ha enseñado que, si puedes soñarlo, puedes lograrlo; ahora más que nunca, la investigación del cáncer no puede parar", añade.

"La investigación es la única manera de erradicar el cáncer, por eso ahora más que nunca necesita nuestro apoyo", afirma Carlos Hipólito. "Os invito a uniros conmigo al CNIO. Paremos el cáncer, por ti, por mí, por todos nosotros", apostilla.

"El motociclismo me ha enseñado que, si trabajas por superarte, puedes llegar a conseguir grandes cosas", dice por su parte Laia Sanz en el vídeo de #CNIOStopCancer. "Por eso me uno al CNIO, porque trabajan muy duro para erradicar el cáncer. Necesitan de todo nuestro apoyo", señala.

En el año de la pandemia por Covid-19, #CNIOStopCancer incide en que solo la investigación "permitirá responder con prontitud a los retos sanitarios, y en especial al cáncer, que continúa siendo la segunda causa de muerte en el mundo". Además, la campaña del CNIO recuerda que toda la sociedad puede unir sus esfuerzos a la causa, entrando a formar parte de la comunidad de donantes de Amigos/as del CNIO (http://www.cnio.es/dona).

Así, Amigos del CNIO se ha convertido en una fuente de captación y atracción de talento investigador. Gracias al apoyo de las donaciones recibidas a través de esta comunidad, el Centro ha establecido un Programa Internacional de Contratos Amigos del CNIO para que jóvenes científicos lleven a cabo proyectos competitivos de investigación oncológica. Hasta la fecha, estos proyectos han abarcado áreas como el cáncer infantil, la metástasis cerebral, la inmunoterapia y el desarrollo de nuevos fármacos.