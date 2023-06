Educar en clase pero también en casa, un viaje pedagógico a los casos de éxito educativo

Eva Batalla

Francesc Nogales, reconocido a nivel nacional e internacional por sus propuestas educativas innovadoras, ha volcado su experiencia en su primer libro, "Educar en clase... y en casa", un "viaje pedagógico" que reclama vincular las aulas y el proceso de aprendizaje con el entorno social y familiar.

"Se trata de un viaje en el que vamos creciendo", desde la infancia hasta la edad adulta, explica Nogales en una conversación con EFE, "en el que al principio replicamos un modelo de educación que hemos recibido y del que luego renegamos".

Nogales, profesor en el colegio San Enrique de Quart de Poblet (Valencia), fue elegido el mejor profesor de Primaria de España en los Premios Educa Abanca en 2021, y ha recibido también numerosos reconocimientos internacionales por sus proyectos pedagógicos que lleva a la práctica con sus alumnos, tras más de veinticinco años de "prueba-error".

El libro que publica Plataforma Editorial reúne siete de estos proyectos relacionados con la lectura, las matemáticas, el abordaje del "bullying" o el Alzheimer con la recuperación de la memoria de los mayores, a través de propuestas que implican a las familias y al entorno social de los alumnos y les sirve de motivación para el aprendizaje.

Con sus alumnos ha realizado reseñas literarias que han sido publicadas en medios de comunicación; talleres de matemáticas con la presencia de las familias en el aula; ha tratado como afrontar situaciones que pueden derivar en "bullying" con vídeos elaborados por los niños para su difusión en YouTube; ha recopilado las historias de los abuelos en "un pueblo para recordar" y trabajado con las familias las frustraciones con propuestas como "De pequeño seré".

Nogales precisa que son experiencias educativas de éxito después, en algunos casos, de "muchos errores", consejos a los que los docentes y familias interesadas pueden acceder a través de códigos "QR" y modificar y adaptar a sus aulas de manera colaborativa.

El libro se divide en cuatro capítulos: infancia, juventud, madurez y vejez, y se acompaña también de varios temas musicales con la educación como temática, de Pink Floyd, Mecano, Fito y los Fitipaldis, Maluma o Seguridad Social.

EDUCACIÓN TRADICIONAL O INNOVADORA

Nogales reflexiona sobre las continuas reformas de la ley de Educación y opina que "ahora hay una confrontación muy evidente entre educación tradicional y educación innovadora cuando el camino, el debate, no tiene que ser ese sino qué podemos sacar de positivo de la educación tradicional y qué aporta de positivo la innovación metodológica".

A su juicio, "las leyes están muy bien pero no sirven de nada si estamos dando clases como hace 30 años" y deberían centrarse en "ser útiles". "No se trata de cambiar la ley sino de plantear la educación como una prioridad social, que se hable de la educación no tanto para debatir y generar polémica sino para generar unión", añade.

Además, defiende que tenga un papel más visible socialmente, con propuestas como una sección de información educativa en los informativos, al igual que hay de sociedad o de cultura, que divulgue las experiencias en las aulas que están desarrollándose con éxito. "Hay muchos colegios haciendo cosas que merece la pena contar y no lo cuentan ni ellos", lamenta.

PRÓLOGO DE PILAR ALEGRÍA

La ministra de Educación, Pilar Alegría, que contactó con Nogales tras su elección como mejor docente en 2021 para conocer su trabajo y el de otros profesores con su misma visión pedagógica, es la encargada del prólogo del libro.

Alegría destaca que es una llamada al orgullo de enseñar, al privilegio de ser referente para las nuevas generaciones y un aviso a los riesgos de estar siempre subido a la tarima, ya que "un profesor que no escucha es un profesor que no sabe lo que ha aprendido".

"Un docente maduro es sensato y no depende solo del libro, tiene buen juicio y ofrece proyectos diversos y variados, y también es prudente y sabe que cada alumno necesita algo distinto", reflexiona Nogales, que propone a los lectores "sumarse a la acción" y lanzarse a realizar alguna de sus propuestas. "Podemos llevarnos sorpresas increíbles", asegura el docente.