Educación somete a consulta pública los aspectos básicos del currículo de la LOMLOE de Infantil hasta Bachillerato

Pregunta por la inclusión en Selectividad de exámenes orales y prácticos o la sustitución de los actuales por pruebas "marcadamente competenciales"

El Ministerio de Educación y FP ha sometido a consulta pública los proyectos de Real Decreto por los que se establecen los aspectos básicos del currículo en las enseñanzas mínimas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. La consulta pública estará abierta hasta el 28 de abril.

Para cada proyecto, el Ministerio ha publicado una serie de cuestionarios, a rellenar por los interesados en participar en el trámite, de no más de 10 preguntas. En las respuestas a todas ellas se incluyen las opciones "No sé" y "No contesto".

Para la etapa de Educación Infantil, el Ministerio pregunta por cuestiones como la lectura, la aproximación a los conceptos matemáticos y habilidades numéricas básicas o sobre el peso que deberían tener las tecnologías de la información y de la comunicación.

PRIMARIA

En Primaria, el Departamento que dirige la ministra Isabel Celaá pregunta, en primer lugar, sobre la agrupación de áreas en ámbitos, tal y como establece la nueva ley educativa. "La LOMLOE (artículo 18.1) contempla la posibilidad de agrupar las áreas en ámbitos. En su opinión: ¿Esta agrupación debería tener carácter voluntario u obligatorio?", recoge el cuestionario, que da la posibilidad de contestar "Voluntario", "Obligatorio" o "No sé" y "No contesto".

En este sentido, también pregunta sobre qué institución debe ser la responsable de establecer dichos ámbitos: el Ministerio, la autoridad educativa de cada comunidad autónoma o los centros educativos.

Asimismo, el Ministerio da a elegir a los participantes el curso de tercer ciclo de Primaria donde debería incluirse la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, esto es, si en 5º, en 6º o si debe dejarse a criterio de la autoridad educativa de cada comunidad autónoma.

Y con respecto a los resultados de la evaluación, el Ministerio plantea si se deberían expresar en términos "cuantitativos" o "cualitativos".

SECUNDARIA

La consulta pública del proyecto de Real Decreto relativo al currículo de Secundaria pregunta sobre en qué curso o cursos debería incluirse la materia de Tecnología y Digitalización, la de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y la materia de Música, si en 1º, en 2º o en 3º.

Al igual que en el cuestionario de Primaria, se pregunta por la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que según recoge la LOMLOE se cursará "en algún curso de la etapa". En concreto, pregunta si debería cursarse en un solo curso o en dos, en qué curso (1º, 2º, 3º o 4º) debería impartirse en caso de elegirse un curso y, en el caso de haberse elegido en dos, qué combinación.

Del mismo modo, el Ministerio traslada las mismas preguntas sobre la agrupación de asignaturas por ámbitos del cuestionario de Primaria al de Secundaria.

BACHILLERATO

El cuestionario de Bachillerato se centra en las asignaturas de cada modalidad de Bachillerato a cursar. La primera pregunta trata sobre cuántas materias específicas de modalidad deberían cursarse en cada uno de los cursos. La respuesta puede ser, tres, cuatro u "otro número", tanto para el primer curso como para el segundo.

También se pregunta sobre si el alumnado debería poder escoger entre todas las materias de la modalidad elegida o alguna de estas materias debería ser cursada de forma obligatoria.

En caso de haber indicado que debería haber al menos una materia obligatoria en cada modalidad, el Ministerio pregunta cuál debería ser esa materia obligatoria para cada una de las modalidades de Bachillerato.

En el caso del Bachillerato de Ciencias y Tecnología, se da a elegir entre Matemáticas, Tecnología Industrial, Biología y Geología, Dibujo Técnico, Física y Química, una "materia relacionada con la tecnología digital" u "otra" para primero, mientras que para segundo curso las respuestas se limitan a: Matemáticas, Tecnología Industrial, Biología, Dibujo Técnico, Química, Física u "otra".

Lo mismo se plantea con el Bachillerato de Humanidades. En este caso, las respuestas son: Latín, Griego, Historia del mundo contemporáneo, Literatura universal, Segunda lengua extranjera, una "materia relacionada con la tecnología digital" u "otra" para primer curso. Para segundo, la materia a elegir es: Latín, Griego, Geografía, Historia del Arte, Segunda lengua extranjera u "otra".

Para el Bachillerato de Ciencias Sociales, las opciones a elegir de materia obligatoria son: Matemáticas, una "materia relacionada con la Economía", una "materia relacionada con la Economía de la Empresa", Latín, Historia del mundo contemporáneo, Segunda lengua extranjera, una "materia relacionada con la tecnología digital" u "otra" para primero. Y para segundo: Matemáticas, "materia relacionada con la Economía", "materia relacionada con la Economía de la Empresa", Latín, Geografía, Segunda lengua extranjera u "otra".

En el Bachillerato de Artes, las opciones son: Fundamentos del Arte, Cultura Audiovisual, una "materia relacionada con la tecnología digital", Segunda lengua extranjera u "otra" en primero, mientras que en segundo, las opciones serían las mismas, excepto "materia relacionada con la tecnología digital", que la sustituye Literatura dramática.

La LOMLOE incorpora una modalidad de Bachillerato "general", por lo que también se pregunta sobre la materia obligatoria que deberían cursar los alumnos de esta modalidad: Matemáticas, "materia relacionada con las ciencias", una "materia relacionada con la Historia", una "materia relacionada con el arte y la cultura audiovisual", una "materia relacionada con la tecnología digital", segunda lengua extranjera u "otra" asignatura, en el caso de primero.

En segundo curso, las opciones a elegir son las mismas que para primero, pero se incluyen una "materia relacionada con la Economía" y otra "materia de orientación laboral y ciudadana", en lugar de una asignatura relacionada con la Historia y una sobre tecnología digital.

El cuestionario finaliza preguntando cómo se podría garantizar la adecuación de la prueba de acceso a la universidad a las competencias vinculadas al currículo del Bachillerato.

En este caso, los participantes pueden marcar entre "variando el tipo de exámenes para incluir, por ejemplo, pruebas orales y/o pruebas de tipo más práctico", "combinando pruebas como las actuales con otras de corte más competencial", "sustituyendo las pruebas actuales por otras interdisciplinares con un enfoque marcadamente competencial" u "otra".