Educación y empleo en migrantes equilibran el coste del envejecimiento en Europa

Una nueva investigación del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) muestra que se necesitan mayores niveles de educación y una mayor participación de la fuerza laboral en las poblaciones migrantes y locales para compensar los impactos económicos negativos del envejecimiento de la población en los países de la UE.

Un aumento en la población de la UE de más de 65 años es inevitable debido a décadas de baja fertilidad y una mayor esperanza de vida. Se da por hecho ampliamente que esto implica un aumento en la carga económica futura basada en proyecciones convencionales que dependen en gran medida de la estructura de edad de la población.

Sin embargo, el nuevo estudio del IIASA muestra que cuando se consideran características más sofisticadas como la educación y una mayor participación en el mercado laboral, los desafíos financieros que plantea el envejecimiento de la población son mucho menores.

El estudio, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), presenta una nueva forma de medir el costo futuro de la dependencia. La 'relación de dependencia de la fuerza laboral ponderada por la productividad' refleja que no todos los trabajadores son igualmente productivos y tiene en cuenta la influencia de ampliar la educación y aumentar la participación de la fuerza laboral, particularmente entre las mujeres y los ancianos.

Los investigadores del IIASA crearon un modelo demográfico de vanguardia para evaluar el impacto de diferentes escenarios de inmigración (en términos de número de migrantes, nivel de educación e integración en el mercado laboral) en las tasas de dependencia.

Estos incluyeron escenarios en los que la UE tiene un sistema de inmigración como Canadá, con mayores niveles de inmigración de migrantes educados y alta integración en el mercado laboral, y otro donde los niveles de educación son bajos y la integración falla.

Estos diferentes escenarios relacionados con la migración se compararon con escenarios en los que la participación en la fuerza laboral entre la población general en los 28 estados miembros de la UE coincide con las tasas actuales en Suecia, que tiene el mayor número de personas empleadas o que buscan trabajo en la UE.

La investigación muestra que cuando se tienen en cuenta los niveles más altos de educación y los aumentos esperados en la participación en la fuerza laboral (particularmente entre las mujeres), la proporción de no trabajadores a trabajadores es mucho menor que cuando se usa el indicador tradicional que solo tiene en cuenta la edad.

Un aumento en las tasas de participación en la fuerza laboral podría compensar por completo los aumentos esperados en la relación de dependencia.

"Aunque el envejecimiento demográfico es inevitable en Europa, la investigación muestra que los temores asociados con la próxima carga económica se han exagerado indebidamente. Las proyecciones convencionales utilizan la relación de dependencia de edad convencional simplista e inapropiada, que supone que todas las personas mayores de 65 años no están trabajando y que todas las personas entre 15 y 64 años son igualmente productivas", advierte Guillaume Marois, autor principal del estudio e investigador del IIASA y el Instituto Asiático de Investigación Demográfica de la Universidad de Shanghai.

"Con una mejor participación de la fuerza laboral entre los migrantes y la población en general, Europa podría evitar en gran medida los efectos negativos ampliamente esperados del envejecimiento", añade.

El estudio también muestra que los niveles de inmigración más altos pueden tener un efecto positivo o negativo. Si los inmigrantes están bien educados e integrados en el mercado laboral, hay un impacto positivo. Si su integración falla y si tienen poca educación, hay un impacto negativo en la dependencia.

"Con demasiada frecuencia, las políticas económicas y migratorias destinadas a reducir la carga del envejecimiento de la población se centran en la cantidad de inmigrantes que un país debería recibir. Sin embargo, este es solo uno de los factores en juego. En ausencia de una integración exitosa, el aumento de la inmigración puede tienen el efecto contrario, destacando la importancia de las políticas que aseguran la mejor integración posible de los migrantes", añade el coautor Alain Bélanger, investigador del IIASA y del Instituto Nacional de Investigación Científica de Quebec (INRS).