Edmundo Arrocet, vuelta a Madrid tras un inolvidable inicio de 2022 con Bárbara Rey en Marbella

El humorista chileno, parco en palabras a la hora de confirmar su relación con la vedette

MADRID, 4 (CHANCE)

Estas han sido, sin duda, una de las navidades más especiales de los últimos años para Edmundo Arrocet. Después de salir a la luz el romance que mantendría desde hace tres meses con Bárbara Rey, el humorista ponía rumbo a Ibiza para pasar Nochebuena y Navidad con sus hijos, al margen del foco mediático en el que se ha instalado por esta nueva ilusión en su vida dos años después de su polémica ruptura con María Teresa Campos.

No fue hasta el 29 de diciembre cuando Bigote reapareció públicamente, en Málaga, en la inauguración de la estatua homenaje a Chiquito de la Calzada. Sonriente, relajado y más hablador que nunca, el chileno desmentía su affaire con la vedette, asegurando que son solo amigos y que llevaba mucho tiempo soltero.

Sin embargo, y pese a su insistencia en que no tiene ninguna relación con Bárbara, Edmundo se reencontraba con ella poco después del evento y juntos despedían 2021 y daban la bievenida al Año Nuevo en Marbella, donde se han dejado ver este fin de semana de lo más felices y derrochando complicidad. Eso sí, de su romance, ni una palabra.

Quienes le conocen aseguran que a Bigote le han venido muy bien estos rumores para volver a estar en el candelero pero, lejos de plantearse una historia de amor con Bárbara el ex de Teresa Campos ya está preparando su regreso a su país natal, Chile, a donde se irá a mediados de enero sin fecha prevista de vuelta.

Precisamente a su llegada a Madrid para ultimar los detalles de su viaje hemos pillado a Edmundo Arrocet pero, lejos de contarnos cómo han sido los días que ha pasado con Bárbara en Marbella, el humorista se ha mostrado de lo más esquivo, sin aclarar qué tipo de relación mantiene con la artista. "Muy bien, muchas gracias" ha respondido cuando le hemos preguntado cómo ha terminado el año, sin entrar en detalles sobre su vida privada.

Y si no ha querido hablar de Bárbara tampoco lo ha hecho de María Teresa Campos, dando la callada por respuesta a las declaraciones de la veterana periodista asegurando que le da igual lo que tenga con la vedette y pidiendo públicamente que no le vinculen más con ella porque forma parte de su pasado.

Eso sí, pidiendo a los periodistas que mantengan la distancia de seguridad tras pasearse por Marbella sin mascarilla - "importantísimo que se cuiden, acuérdense que tienen que tener una distancia de un metro y medio que luego critican" ha señalado - Bigote ha reaccionado a las palabras de Alejandra Rubio asegurando que es mucha casualidad que siempre se acerque a famosas y que espera que no utilice a Bárbara. "Sois vosotros los que inventáis las cosas, yo no me tengo que defender de nada", ha afirmado.

Además, y fiel a su sentido del humor, ha revelado cuál es su deseo para 2022 y tiene mucho que ver con los periodistas que siguen sus pasos en los últimos días.