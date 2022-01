Edmundo Arrocet, primera reacción a la entrevista de Bárbara Rey

MADRID, 23 (CHANCE)

Bárbara Rey se sentó el sábado por la noche en el 'Deluxe' para hablar de su relación con Edmundo Arrocet y lo cierto es que nos sorprendió bastante su relato porque confirmó que había mantenido una especie de romance con el actor, pero que a día de hoy no tenía ninguna noticia del humorista.

Entre todas las declaraciones que hizo, Bárbara aseguró que intimó con él la noche de Nochevieja, que se ha sentido engañada por él -sin especificar con qué- y que en la actualidad no tenía ninguna noticia sobre él.

Europa Press Reportajes ha conseguido las primeras imágenes de Edmundo Arrocet después de la entrevista de Bárbara y lo cierto es que le hemos notado demasiado tenso con la prensa, de hecho, no ha querido desvelar qué opinión tiene al respecto: "No te voy a decir nada, ¿vale? te ruego que no me sigas".

Molesto y prepotente, el humorista le decía a la reportera: "Puedes preguntar, pero no te voy a contestar. No te voy a contestar, ¿me has entendido, no? Te lo agradezco, muchas gracias" y al escuchar la insistencia de la prensa, volvía a decir: "Pero tú me estás escuchando lo que te estoy diciendo Te lo agradezco mucho, pero no te voy a decir nada".

Parece que a Edmundo Arrocet se le olvida las veces que ha utilizado a su antojo a los medios de comunicación y en esta ocasión, como no quiere hablar o no le conviene, se muestra molesto ante las preguntas de la prensa: "Ese es tu trabajo y mi trabajo es no contestarte, ¿te parece bien?" y añade: "Dios mío, qué pesados sois de verdad".

Y es que parece que a Bigote no le ha hecho ninguna gracia el testimonio de su examiga, Bárbara Rey, este sábado en televisión hablando de la relación que había tenido con él y afirmaba haber intimado de manera extraña el día de Nochevieja.