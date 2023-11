Edmundo Arrocet estalla al ser acusado de aprovecharse de la debilidad de María Teresa Campos

Dos meses y medio después de la muerte de María Teresa Campos, su relación con Edmundo Arrocet continúa en el ojo del huracán mediático. Ahora es una de las íntimas amigas de la presentadora, Meli Camacho, la que da un paso al frente en la revista 'Semana' y destroza al humorista chileno revelando su verdadera cara.

"Farsante, cobarde, mentiroso, impostor o indigno" entre otros adjetivos son los que usa para definirlo, acusándolo de tratar con "crueldad" a la madre de Terelu y Carmen Borrego y de generarle un "estado constante de ansiedad y angustia".

Asegurando que su relación fue un "calvario" para María Teresa, Meli desvela que Bigote se aprovechó del momento de debilidad que atravesaba la malagueña -muy preocupada por el cáncer contra el que estaba luchando su hija mayor- y la conquistó a base de mensajes "inventándose una vida" que poco después la comunicadora descubrió que era mentira, y su novio un "impostor".

Unas demoledoras declaraciones a las que Edmundo ya ha reaccionado. A pesar de que ha insistido en conversación con varios periodistas en que quiere mantenerse al margen y no piensa responder a la gran amiga de Teresa, ante las cámaras de Europa Press no ha podido contenerse y ha negado las acusaciones de Meli: "No he visto para nada la entrevista, pero olvídate de eso, eso es una mentira" ha afirmado cuando le hemos preguntado si es cierto que trataba con desprecio a los empleados del hogar de la presentadora y los despedía porque no le gustaba su actitud.

Sin embargo, si algo ha sacado de quicio a Bigote ha sido escuchar que se aprovechó de la debilidad de María Teresa durante la enfermedad de Terelu para camelársela. Indignado, ha dejado claro que "eso es una mentira absoluta". "Teresita con el carácter que tenía ¿tú crees que iba a aguantar? No hubiese aguantado ni esto" ha añadido riéndose con ironía mientras su hermana, que se ha convertido en su gran apoyo en estos momentos, ha sentenciado que las declaraciones de Meli en 'Semana' son "horrorosas las mentiras, horrorosas".