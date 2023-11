Edmundo Arrocet asegura que no tiene miedo a posibles acciones legales de las Campos

MADRID, 17 (CHANCE)

Edmundo Arrocet se ha dejado ver en la inauguración de 'El Rastrillo de Nuevo Futuro' y ha atendido a la prensa amablemente para hacer algunas declaraciones acerca del clan Campos y de esta guerra que tiene iniciada con ellas tras el fallecimiento de la recordada María Teresa Campos.

El humorista nos desvelaba que se encontraba estos días en Madrid con su hermana y que dentro de poco se marchaba a "Canarias y a Málaga para que aproveche mi hermana a conocer porque no ha estado nunca allí y vamos a aprovechar".

En cuanto le comentábamos las últimas declaraciones de Carmen Borrego asegurando que se contradice continuamente en sus testimonios sobre el dinero que le dejó a su madre, Edmundo nos aseguraba -en un primer momento- que no quería contestarle: "Déjalo, déjalo, nada".

Sin embargo, segundos más tarde nos confesaba que "me parece muy bien" las palabras de Carmen y que "no vale la pena volver a hablar lo mismo porque es ahondar en lo mismo y no vale la pena".

Eso sí, nos llamaba la atención su reacción al ser preguntado por los mensajes que salieron a la luz hace unos días por Pepe del Real entre Gustavo y él, ya que le comentaba a la reportera: "mira qué bien que lo sepas, ¿cómo lo supiste tú?"... Parece que no se acuerda que fue él quien facilitó esa conversación.

Además, aseguraba que le parece muy bien que eso haya salido a la luz porque "me llamó poderosamente la atención las cosas que dijo de un tiempo para acá porque era una mentira absoluta".

Por último, el humorista desvelaba que es fácil demostrar que él también pagó gastos durante su relación con la comunicadora: "Es súper simple, ahí están todos los extractos bancarios y se puede demostrar" y aclaraba que no tiene miedo a acciones legales por parte de las hermanas Campos: "¿Ah sí? qué bueno sería, que las tomen".