Edmundo Arrocet asegura que María Teresa Campos nunca le devolvió los 40.000 euros que le dejó

MADRID, 16 (CHANCE)

Edmundo Arrocet vuelve a la carga contra las hijas de María Teresa Campos. Lejos de cesar en sus ataques contra Terelu Campos y Carmen Borrego -que comenzaron poco después de la muerte de la querida presentadora el 5 de septiembre- el humorista chileno ha vuelto a arremeter contra las hermanas.

En esta ocasión ha sido a través de una entrevista telefónica que ha dado en exclusiva al programa 'Vamos a ver', en la que ha acusado -una vez más- a las colaboradoras de televisión de estar ganando dinero a su costa. "Yo nunca he cobrado. Ellas son las que cobran todos los días. Van y les pagan" asegura, cargando especialmente contra Carmen: "A ella le interesa, sino para qué coño la quieren ahí. ¿A quién le pagan cada vez que va al programa? A ella le viene bien porque le preguntan y cuenta sus mentiras que son espectaculares".

Además, se ha reafirmado en que las hijas de María Teresa apenas iban por su casa mientras duró su relación, dejando claro que "no la iban a ver cuando ya Teresita no tenía programa de televisión. Punto".

Lejos de quedarse ahí, Bigote ha decidido hacer un 'regalo envenenado' a Terelu y a Carmen y ha asegurado que la presentadora malagueña nunca le devolvió el dinero que le prestó durante su noviazgo y que no son ni 50.000 ni 30.000 dólares como se ha especulado en los últimos tiempos, sino 40.000.

A pesar de que hasta ahora pensábamos que María Teresa sí le había entregado este elevado importe que le dejó en un momento complicado a nivel económico para ella, ahora el chileno dice que no, asegurando que se lo pidió porque era un dinero que necesitaba para pagar a Hacienda pero "Teresita nunca me lo devolvió". "Terelu sí, pero Teresa nunca" ha revelado, afirmando que podría demostrarlo con un extracto del banco.

Una afirmación que ha hecho estallar a Carmen en el plató de 'Vamos a ver': "No tengo ni idea de a dónde quiere llegar este señor. La relación con mi madre se terminó hace casi 5 años. ¿Por qué no habló estos temas con mi madre en vida y solucionó lo que tenía que solucionar? No sé si ayudó a mi madre como pareja, pero lo que sé es que la que tenía que contestar a estos temas desgraciadamente ya no está".

"Este señor se está comportando como un indecente. Si tiene pruebas nos tendremos que ver en un juzgado, pero ¿por qué no ha hecho esto con mi madre en vida? Basta ya de manipular, la mentira tiene las patitas muy cortas. No entiendo por qué no lo cuenta cuando finaliza la relación. Lo cuenta cuando mi madre desgraciadamente no está y no entiendo cuál es su guerra ni lo que quiere conseguir" ha zanjado muy enfadada.