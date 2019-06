Edgar Torronteras, pionero del Freestyle Motocross en Europa: "Me voy a Francia y me conocen más que en mi país"

MADRID, 24 (CHANCE)

Edgar Torronteras ha dejado a todo el público boquiabierto con sus flips sobre su moto en el evento de Nitro Circus con el espectáculo You Got This. Torronteras daba sus primeros pinitos en el motociclismo a los 4 años influenciado por su padre.

Y además, es uno de los pioneros del FMX en Europa. Durante la década de los 90, participó en el campeonato AMA SX americano en motocross y obtuvo buenos resultados, al igual que en la mayoría de eventos europeos de renombre. Además, también tiene una larga relación con el Red Bull X-Fighter que empezó en 2001 en Valencia. Pero, no solo le gusta las motos ya que es un fanático de las tablas de snow y wakeboard y practica beatboxing y además es DJ.

Torronteras junto a Ryan Williams, Christian Meyer, Harry Bink y Todd Meyn han sido algunos de los riders y bikers que han dejado sin aliento al público español del Wanda Metropolitano. Ahí, es donde Ryan Williams sorprendió y dejó boquiabierto con un nuevo truco, el mismo día de su cumpleaños, el pasado 22 de junio con bike flip. Poco después, entraba Elie Chew, la única mujer en Madrid, que se deslizaba por la rampa para impresionar con su primer front flip. En cuanto a los españoles, Torronteras y Christian Meyer han hecho retumbar los asientos del estadio con sus flips sobre sus motos.

CH: ¿Qué es para ti Nitro Circus?

Edgar Torronteras: Para mí, Nitro Circus es lo más grande que se hace alrededor de todo el mundo en cuanto a deportes extremos y bueno, tenerlo aquí en España y más concreto en Madrid, es un orgullo y una pasada.

CH: Siendo en el estadio Wanda Metropilitano, ¿impone mucho?

Edgar Torronteras: Hombre, la verdad es que hay mucha diferencia en ver el espectáculo 'You Got This' en un sitio pequeño que con el volumen que tiene el Wanda ya que las rampas son muy grandes y verlo en un sitio tan grande, pues mola más y es una pasada.

CH: ¿Cuál es el truco que más te sientes orgulloso?

Edgar Torronteras: Hacer Whips, ya que es lo que tengo medalla de oro en las Olimpiadas del 2013 y es el truco que mejor se me da.

CH: Antes de subirte a la moto, ¿qué es lo que piensas?

Edgar Torronteras: La verdad, es que no suelo pensar porque solamente tengo un focus con lo que tengo que hacer. Por tanto, soy frío y calculador porque lo tengo todo bajo control: Arranco la moto, tengo que ir hasta la rampa, acelerar, en el aire tengo ese pequeño timing para ejercerlo bien y hacer el truco que tengo pensado y no fallar y esa es la meta.

CH: ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes que se quiere dedicar a esto?

Edgar Torronteras: A los jóvenes les digo que hay bastante cantera y sobre todo aquí en España porque nació aquí y lo cree yo. Y además con disciplina y escuela se puede conseguir.

CH: ¿Te duele que te reconozcan más fuera que dentro de España? ¿Por qué piensas que pasa esto?

Edgar Torronteras: A ver, es algo fuerte porque me voy a Francia y me conocen más que en mi país. Pasa lo mismo en Austria, por ejemplo. Y es porque en España vivimos en el mundo de color de rosa en cuanto a todo.

CH: Tienes una hija llamada Naia, y siendo padre, ¿recapacitas más?

Edgar Torronteras: Obvio, al ser padre recapacitas más. Y teniendo una hija me ha convertido en un ser más cabal, pero no he pensado retirarme porque es algo que me gusta. Y yo siempre pienso que si alguien no hace algo que no le gusta es que no lo han probado, porque todo es práctica.

CH: ¿Tu hija le gustan las motos?

Edgar Torronteras: Mi hija va en moto desde los dos años y desde la misma edad, la puse a volar metiéndola en el túnel del viento para hacer paracaidismo.

CH: ¿Te gustaría que se dedicara a lo mismo que su padre?

Edgar Torronteras: No, pero si al surf, pero no porque es menos peligroso ya que todos estos tipos de deporte, puedes morir en cualquier momento. Pero, la filosofía de vida es muy bonita y hay que vivir la vida y que haga lo que quiera.