Ecuador.- La Policía de Ecuador refuerza su presencia en la zona donde fue tiroteado un autobús con españoles

La Policía Nacional de Ecuador ha anunciado un refuerzo del despliegue policial en la zona de Posorja, en la provincia de Guayas, donde el pasado miércoles fue tiroteado un autobús con trabajadores españoles. Ninguno resultó herido.

El jefe de distrito de la Policía, Mauricio Santamaría, ha explicado que el ataque se produjo sobre las 19.00 horas del miércoles en una rotonda de la carretera Data-Posorja cuando los trabajadores eran trasladados a una hostería tras haber trabajado en el mantenimiento de un barco atunero, informa el diario ecuatoriano 'El Telégrafo'.

Un individuo armado disparó desde una motocicleta contra la carrocería y el parabrisas del vehículo con la intención de obligar al conductor a parar. Sin embargo, el conductor realizó una maniobra evasiva y continuó para evitar el asalto, según ha explicado Santamaría.

"El antisocial procede a disparar al bus, tanto al parabrisas como a la carrocería, pero el conductor continuó con su maniobra y aceleró. El antisocial, al ver que no pudo ejecutar su cometido, se desapareció", ha apuntado.

Santamaría ha confirmado que no hubo personas heridas y que hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por el hecho. Todavía no se tienen pistas del sujeto que habría realizado los disparos.

El sector donde se produjo el incidente es una zona abandonada y con poca iluminación, por lo que la hipótesis que se maneja es que el ataque habría sido planificado, ha explicado.

De momento, los ciudadanos españoles permanecen resguardados en una localidad reservada.