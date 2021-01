Economía.- Álvarez (UGT) ve "bochornosos" los procesos de privatización de la vacunación del Covid

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve "bochornosos" los procesos de privatización que se están haciendo en algunas zonas de España para hacer frente a la vacunación del Covid, según ha señalado en un encuentro para dar a conocer las líneas de actuación del sindicato de cara a este año.

Además, ha indicado la falta de capacidad de gestión de algunas administraciones para hacer frente a sus obligaciones. "Si no quieren gestionar, que no se presenten a las elecciones y no gobiernen", ha dicho.

También ha apuntado que espera que haya "una vigilancia estricta" para que en "una vacuna como esta, que tiene carácter público, se respeten los tiempos de los colectivos que primero hay que vacunar y que, por lo tanto, no haya grupos sociales privilegiados que, sin estar en los grupos de riesgo, reciban la vacuna antes que otros".

"La privatización de la gestión de la vacunación obviamente va a hacer que sea mucho más difícil el control público", ha dicho el líder sindical.