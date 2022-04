Ecologistas: Tras Aznalcóllar hay 24 años de lecciones no aprendidas

La organización Ecologistas en Acción ha dicho que tras la catástrofe de Aznalcóllar, que provocó un 25 de abril de 1998 el vertido desde una balsa minera al Guadiamar de seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas contaminadas, afectando a Doñana, hay "24 años de lecciones no aprendidas".

En declaraciones a EFE, el portavoz de Ecologistas en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha indicado que la rotura de la presa de Aznalcóllar "posiblemente será de los mayores desastres ambientales que hemos vivido en Europa, unos hechos anunciados y denunciados por el movimiento ecologista que se podían haber evitado si nos hubieran hecho caso".

Tras recordar la denuncia ecologista ante el Juzgado de Sanlúcar la Mayor, posteriormente archivada por la Audiencia Provincial de Sevilla, y el "linchamiento" al que fue sometido el trabajador que denunció el estado de la presa y alertó de su posible rotura, ha señalado que "lo triste es que Boliden, empresa que gestionaba la mina no pagó absolutamente nada, es decir, no tuvo ningún tipo de responsabilidades".

En este punto, se ha referido al hecho de que ahora, 24 años después del desastre y tras seis años de negociaciones, la Junta de Andalucía "ha roto las negociaciones con Boliden y le reclamará en los juzgados los 89 millones de euros que costó la retirada de los lodos".

"Aquí lo que ha quedado demostrado, como siempre decíamos, que quién contamina no paga sino más bien cobra", ha señalado, incidiendo en que "no es esta la única lección no aprendida; más bien no hemos aprendido absolutamente ninguna, ya que hoy se está planteando nuevamente la reapertura de la mina".

Una reapertura, ha dicho, "para el que la empresa ha solicitado hacer un vertido de todos los lodos que están acumulados en la balsa de Aznalcóllar de 14 hm3, previa depuración, a la cuenca del Guadiamar; y para la que, además, plantean seguir con los vertidos pero con una novedad, se llevarían en la fase de explotación todos los residuos al cauce del río Guadalquivir por una tubería de varios kilómetros".

Desde Ecologistas piensan que "frente al extractivismo, esta fase, esta euforia o fiebre de minas que hay actualmente, lo mejor que hay, porque hay estudios que así lo demuestran, son los residuos; estamos tirando una cantidad de basura y, sobre todo, residuos electrónicos que ahí es dónde están los mejores yacimientos mineros, hay que romper esta lógica lineal de producir y tirar y apostar por la economía circular".