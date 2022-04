Ecologistas pide al CSN que informe a Miteco de suelos contaminados Palomares

Ecologistas en Acción ha remitido este miércoles un escrito al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el que solicita que informe al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) sobre los suelos de Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) contaminados radiológicamente tras el accidente nuclear ocurrido el 17 de enero de 1966 en esa localidad almeriense.

En un escrito, el abogado y coordinador de la entidad ecologista en Almería, José Ignacio Domínguez, solicita esta medida "para iniciar nuevas acciones judiciales para la limpieza de Palomares", indicando que el CSN debe remitir dicho informe "en cumplimiento del nuevo artículo 9 bis de la Ley de Energía Nuclear", y reclamando asimismo que se envíe al Miteco un segundo informe sobre los terrenos con restricciones de uso en la pedanía de Palomares.

También reclama que "en cumplimiento de los apartados 1 y 2 del artículo 38 tercero de la Ley de Energía Nuclear, el CSN solicite al Miteco un informe sobre la situación de los suelos contaminados de Palomares", y que a su vez el CSN remita al Ministerio un cuarto informe sobre los suelos "contaminados radiológicamente o con restricciones de uso".

En su escrito, Domínguez recuerda que Ecologistas en Acción ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso aún "pendiente de votación y fallo" para que este órgano judicial decida si el CSN es "competente" para impulsar la ejecución del Plan de Rehabilitación de Palomares y fijar una fecha, tras el fallo de la Audiencia Nacional que rechazó esto mismo.

"Con objeto de que mi representada pierda el citado Recurso de Casación y así poder retrasar la descontaminación radiactiva de Palomares, se ha introducido la Disposición Final Primera en el Real Decreto-Ley 6/2022 sobre las consecuencias de la Guerra de Ucrania, atribuyendo dicha competencia al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), organismo que ha permanecido ajeno a la contaminación de Palomares durante estos últimos 56 años", dice el letrado.

Domínguez advierte en su escrito que la modificación del sujeto pasivo del citado recurso de casación va a "impedir" que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la necesidad urgente de limpiar Palomares. "Con esta medida se ha visto afectado nuestro derecho a la tutela judicial efectiva y se ha vulnerado el artículo 24 de la Constitución", asevera en este documento.

"Mediante el presente escrito no se está solicitando información alguna, como ya alegó el CSN en el citado Recurso de Casación para poder afirmar que no existía resolución a recurrir. El objeto del presente escrito, reiteramos, no es solicitar información, sino agotar la vía administrativa para iniciar un nuevo procedimiento contra el CSN para que cumpla con lo establecido en la disposición final primera del Real Decreto-Ley 6/2022, entre otros", argumenta.