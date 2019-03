Ecologistas lamentan que la carbonería procesada por el incendio de Doñana en 2017 sea denunciada de nuevo

Ecologistas en Acción ha lamentado que la carbonería imputada por su presunta relación con el incendio forestal que afectó a más de 8.000 hectáreas en el entorno de Doñana en 2017 haya vuelto a ser denunciada, esta vez como presuntos responsables del ocurrido el 2 de agosto de 2018 en la zona de El Cebollar, en el paraje conocido como Pino de la Corona, en Moguer (Huelva).

En declaraciones a Europa Press, el responsable de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, ha explicado este miércoles que en esta reciente denuncia se habla supuesta falta de mantenimiento, de prevención y, en general, de la limpieza de los tendidos eléctricos y del cableado que tenía esta empresa en la zona. Así, a su juicio, se diluye que la carbonera "no había cumplido con lo que estipula la legislación en materia de prevención de incendios forestales".

"Hay una imprudencia tremenda", ha lamentado Romero, quien ha recordado que a esta instalación se le imputan presuntas responsabilidades en el incendio que afectó al paraje de Doñana hace casi dos años.

Estos hechos aún no han sido juzgados y el responsable de Ecologistas en Acción ha recordado que se le conoció como incendio de Doñana, aunque algunos "quisieron enmascararlo diciendo que fue de Moguer para quitarle carga sentimental". La realidad es que ese fuego produjo "cuantiosos daños materiales y económicos".

Además, ha relatado que cuando se produjo el incendio que quemó miles de hectáreas "no había hechos cortafuegos" y "en un día de riesgo máximo, donde se superaban los 40 grados con viento y con calor, había un horno de carbón funcionando en un entorno forestal" que no cumplía, según ha dicho, con las medidas preventivas pertinentes.

De nuevo, "el pasado mes de agosto las imprudencias cabalgan" sobre la comarca de Doñana, una comarca que, según ha dicho, junto con la de Riotinto también en la provincia de Huelva, ocupa "el primer lugar en materia de incendios y conatos".

El problema sobre los fuegos, según ha subrayado, es que hay dos tipos de culpables, "los culpables por acción y por omisión o dejación de funciones".

En este sentido, ha afirmado que están los responsables activos de que se produzcan incendios forestales, que "tienen tendidos eléctricos que superan los kilómetros" sin mantenimiento y otros que son los que "consienten que estos hechos ocurran" porque "no hacen absolutamente nada" para que los cableados cumplan con las medidas preventivas. En este punto, Romero ha señalado a la clase política por "tolerar, instar y fomentar" estos malos comportamientos en la comarca.

Por eso, a su juicio, los políticos deberían tener "la misma responsabilidad" y deberían dar cuenta de sus consentimiento "con el Código Penal en la mano" porque no se pueden estar quemando bosques y que "no pase absolutamente nada". "¿Para qué queremos un Estado de Derecho si la Ley no obliga a que se cumpla?", se ha preguntado.

Cabe recordar que la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción de Moguer a tres personas como presuntos responsables del incendio de agosto de 2018 de Moguer --siendo uno de ellos el gerente de la mencionada carbonería--, tras la investigación de los hechos, en la que también han participado agentes de Medio Ambiente de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales.

Los denunciados han sido E.M.P., propietario del terreno; M.F.A, gerente de la empresa carbonera que se enfrenta a una segunda denuncia, y Y.M., empleado de la misma, como presuntos responsables de los hechos.

La investigación concluye que el incendio se produjo por una negligencia, concretamente una avería, fallo o derivación de una línea eléctrica, resultado de un enganche en situación precaria.