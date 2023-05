Ecologistas C-LM insiste en dejar de trasvasar agua a Las Tablas de Daimiel y en controlar los pozos ilegales

Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha proponen dejar de trasvasar inmediatamente agua a Las Tablas de Daimiel y acometer la necesaria trasformación del sistema agroalimentario poniendo en marcha medidas que ahorren agua en los cultivos, y adaptando la extensión de estos al agua disponible.

"No intentarlo hacer lo contrario de lo que dicta la lógica y seguir aumentando la superficie sin un sustento físico, comenzando por cerrar los pozos ilegales, hay suficientes estudios, control sobre los acuíferos y personal con alta cualificación técnica en las confederaciones hidrográficas para calcularlo", señalan mediante nota de prensa desde la organización.

Ecologistas rechaza parte del manifiesto firmado por "más de 500 científicos" ya que intencionadamente o no, resulta útil para un pequeño sector de la población, "los grandes regantes de la zona de las Tablas", que, "si bien sufrirán las consecuencias del caos climático, de la perdida de biodiversidad y la escasez de agua que estamos generando, prefieren mirar sus intereses a corto plazo y no dudan en utilizar cualquier medio para seguir extrayendo grandes beneficios de la riqueza común".

Por la falta de interés en buscar medidas efectivas y a largo plazo, pero permitiendo "el riego ilegal y ampliando el legal", las normas aprobadas consiguen dos cosas, dice la organización: "mantener tranquila a la opinión pública manteniendo las Tablas aparentemente en buen estado y obedecer a los regantes de la zona, inyectando una enorme cantidad de agua que disimulará la fuerte explotación del acuífero".

Si bien se han realizado multitud de estudios e informes no se ha atajado la raíz del problema, no se han tomado esas "medidas efectivas" y "se sigue hablando del trasvase como un logro político, no como lo que es: desnudar a un santo para medio vestir a otro, dejando grandes beneficios por el camino", remarcan.

Ecologistas en Acción se muestra sorprendido y tilda las medidas de "poco científicas" y de "ciencia ficción" además de que ninguna encara los problemas reales del acuífero: La captación de agua del aire es una tecnología experimental de dudosa fiabilidad que da bajos rendimientos.

Señalan que la depuración de aguas solo es posible en el agua de uso urbano e industrial, obteniendose un máximo de 24 hm3 y que en parte ya están siendo tratadas y utilizadas. La tercera, la captación masiva de agua es una medida costosa y poco efectiva y que sustraerá el vital elemento a las zonas donde actualmente llega.

También denuncian que el documento deja a un lado los verdaderos problemas: "El estado ruinoso del río Tajo, que siendo la solución que propone el manifiesto no se menciona, los regadíos ilegales (51.465 hectáreas según WWF) y los legales que han pasado de 20.000 a 110.000 hectáreas en 4 décadas".

Y a nivel legal, añaden, que "ni la derivación de la tubería manchega a Las Tablas tiene evaluación medioambiental ni por ley solo puede ser utilizada para abastecimiento humano", suponiendo "un delito de malversación y prevaricación que debería ser investigado por la fiscalía".