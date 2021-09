Ecologistas en Acción avisa del atropello de un cachorro de lince en La Puebla del Río (Sevilla)

Ecologistas en Acción ha avisado este sábado de que su representante en el Consejo de Participación del espacio Natural de Doñana ha sido informado de que un cachorro de lince ha muerto por atropello en la carretera de Dehesa de Abajo, en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla), la noche de este pasado viernes.

El colectivo avisa de que "esta vía de comunicación es un punto negro identificado de muerte de ejemplares, donde los vehículos, tanto turismos como camiones, alcanzan gran velocidad a pesar de las condiciones de poca visibilidad y de estar señalizado que es territorio lincero de la población Doñana-Aljarafe y conocerse su proximidad al Espacio Natural Doñana".

"Cada año muere al menos un ejemplar de lince atropellado en este camino cuyo titular es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), si bien fue asfaltado hace unos años por el Ayuntamiento de La Puebla del Río", precisa el colectivo.

Según los ecologistas, tal es la frecuencia de atropellos, que la Administración central redactó y aprobó en febrero un proyecto de actuaciones en esta vía, "un proyecto que debe ser ejecutado por la Administración andaluza y no ha sido aún acometido".

En lo que va de año, según Ecologistas en Acción, han muerto atropellados cuatro linces en la población de Doñana más uno por furtivismo. El año pasado fueron 12 los ejemplares víctimas de atropello, que suponían el 10% del censo de esta población, que se estimaba en 97.

"Desde hace años, cada vez que hay un atropello de esta especie de felino emblemática saltan todas las alarmas pero no hay actuaciones. Se difunde la existencia de propuestas para alertar y asustar a la fauna y que reaccionen no cruzando las carreteras, lo cual no solo se plantea ocurrente y probablemente ineficaz, sino que además refuerza la fragmentación de los territorios".