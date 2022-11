Eclipse lunar: ¿Cuáles son las precauciones que debes tomar para ver este fenómeno?

Este martes, 8 de noviembre, tendrá lugar un eclipse total, también conocido como la 'luna de sangre'. Según ha informado la NASA, este fenómeno será visible a las 5:17 ET (En la Península, a las 11:17 horas). Sin embargo, no podrá ser visto en España. Las zonas indicadas para admirar este suceso son América del Norte y Central, en Ecuador y Colombia y las partes occidentales de Venezuela y Perú. Asimismo, también será visible en Asia, Australia y Nueva Zelanda. Al igual que los habitantes de Alaska y Hawái tendrán la oportunidad de ver todas las etapas del eclipse.

Este tipo de eclipses pueden observarse durante horas, aunque la duración de su estado depende del lugar desde el que se vea. Esto se debe a que en cada zona de la Tierra amanece y anochece en momento diferentes por la diferencia horario, por lo que su visibilidad depende del tiempo que coincida la noche con el eclipse.

La duración de este eclipse total será de una hora y 25 minutos, aproximadamente. Mientras que modo penumbra perdurará durante cinco horas y 52 minutos y el modo eclipse parcial durante tres horas y 39 minutos. Este fenómeno no podrá volver a verse hasta el 14 de marzo de 2025. Sí seguirán viéndose eclipses lunares parciales, pero nada como esta 'luna de sangre' hasta ahora.









¿Qué hacer si ves un eclipse lunar?

Es por esto por lo que se trata de un gran acontecimiento. Si no estás en ningunas de las regiones en las que se puede apreciar, la NASA ha puesto a disposición de todos un link en la página web para poder seguir la retransmisión en vivo.

Como consecuencia, muchos han apuntado este fenómeno en su calendario. Sin embargo, no se sabe mucho al respecto y han surgido dudas sobre los cuidados oculares necesarios para observar estos acontecimientos.

Durante un eclipse solar se debe tener una extrema precaución con los ojos. De hecho, las gafas de sol no sirven porque no tienen suficiente protección. Si una persona se expone a un eclipse de solar sin tomar precauciones puede sufrir una queratitis, provocada por las las quemaduras de la radicación solar sobre la córnea. Además, esta radiación es tan fuerte que atraviesa todas las estructuras del ojo, alcanzando la retina y produciendo una lesión en la mácula. Es por esto por lo que se recomienda usar gafas especiales para observar eclipses y soportar la alta radiación ultravioleta.

Sin embargo, no sucede lo mismo durante el eclipse lunar. En este caso, la radiación no es tan alta, por lo que no es necesario tener un cuidado específico con los ojos. Este suceso puede verse sin tomar precauciones, al igual que no es necesario utilizar telescopios o binoculares para verlo. Sin embargo, estos instrumentos si te permitirán ver el eclipse en mejores condiciones.