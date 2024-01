La EBAU 2024 se celebrará antes del 14 de junio y los alumnos podrán subir nota con Historia o Filosofía

Las pruebas contendrán preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez

La próxima Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) deberá finalizar antes del 14 de junio de 2024 y los resultados provisionales serán publicados antes del 28 de junio.

Los alumnos que deseen mejorar su nota de admisión podrán examinarse de, al menos, otras dos materias que podrán ser bien dos materias de modalidad de Segundo curso de Bachillerato, bien una materia de modalidad y la materia común que no hubieran escogido previamente al optar entre Historia de España e Historia de la Filosofía, siempre y cuando se desee optar por una universidad que hubiera previsto tener en cuenta la calificación de estas dos últimas materias en sus procesos de admisión.

Así lo refleja la orden por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la EBAU y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2023-2024, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y recogida por Europa Press.

En cuanto a las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria, deberán finalizar antes del 12 de julio en el caso de que la admnistración educativa correspondiente determine celebrar la convocatoria extraordinaria en el mes de julio y los resultados provisionales deberán ser publicados antes del 19 de julio.

En el caso de que la administración competente determine celebrar la convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre, las pruebas deberán finalizar antes del 13 de septiembre y los resultados provisionales deberán ser publicados antes del 19 de septiembre.

Respecto a que los alumnos puedan subir nota con Historia de España o Filosofía, Cataluña, Galicia, Andalucía y Valencia se negaron a establecer esta medida propuesta por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, algo que este Departamento considera que es un "agravio comparativo" porque el alumnado tiene derecho a examinarse de ambas materias y que, de no ser así, se establecería un agravio comparativo entre comunidades autónomas y universidades.

La orden publicada este viernes en el BOE establece que cada una de las pruebas contendrá preguntas abiertas y semiabiertas que requerirán del alumnado capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez. Además de estos tipos de preguntas, se podrán utilizar también preguntas de opción múltiple, siempre que en cada una de las pruebas la puntuación asignada al total de preguntas abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50 por ciento.

Las preguntas de opción múltiple son aquellas con una sola respuesta correcta inequívoca y que no exigen construcción por parte del alumnado, ya que este se limitará a elegir una entre las opciones propuestas; las semiabiertas son preguntas con respuesta correcta inequívoca y que exigen construcción por parte del alumnado, que será breve como, por ejemplo, un número que da respuesta a un problema matemático, o una palabra que complete una frase o dé respuesta a una cuestión, siempre que no se facilite un listado de posibles respuestas; y las abiertas son preguntas que exigen construcción por parte del alumnado y que no tienen una sola respuesta correcta inequívoca.

El alumnado se examinará de Lengua Castellana y Literatura II; Lengua Extranjera II; la materia específica obligatoria de la modalidad escogida para la prueba; y, si la hubiera, Lengua Cooficial y Literatura II. Además, deberá examinarse de Historia de España o Historia de la Filosofía, a su elección.

Para la modalidad de Artes, la materia específica obligatoria será, en la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, la asignatura de Dibujo Artístico II; y, en la vía de Música y Artes Escénicas, la asignatura de Análisis Musical II o Artes Escénicas II, a elección del alumnado.

En la modalidad de Ciencias y Tecnología, lo alumnos elegirán entre Matemáticas II o Mamáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; en la modalidad general se examinarán de Ciencias Generales; y en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de Latín II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

LAS PRUEBAS DURARÁN 90 MINUTOS

La orden fija que cada una de las pruebas de la EBAU tendrá una duración de 90 minutos y establece un descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos, aunque no se computará como periodo de descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de las pruebas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a los que se les haya prescrito dicha medida.

La prueba de acceso a la universidad tendrá, preferentemente, una duración de un máximo de cuatro días. En aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial tendrá un máximo de cinco días.

La calificación de la EBAU será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las pruebas realizadas de Lengua Castellana y Literatura II; Lengua Extranjera II; la materia específica obligatoria de la modalidad escogida; la Lengua Cooficial y Literatura II, si la hubiera; y de Historia de España o de la Filosofía, expresada en una escala de 0 a 10 con tres cifras decimales y redondeada a la milésima. Esta calificación deberá ser igual o superior a cuatro puntos para que pueda ser tenida en cuenta en el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

La calificación para el acceso a la universidad se calculará ponderando un 40 por ciento esta calificación y un 60 por ciento la nota media normalizada obtenida en Bachillerato. Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a cinco puntos.

La superación de la EBAU tendrá validez indefinida. Las calificaciones obtenidas en las pruebas para mejorar la nota de admisión tendrán validez durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.

El alumnado podrá presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación obtenida en cualquiera de las pruebas. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que esta sea superior a la anterior.