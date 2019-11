Dvicio hacen balance de su mejor año y se sinceran sobre proyectos, chicas y fans

MADRID, 13 (CHANCE)

Coincidiendo con el mejor momento de su carrera y tras sacar a la luz su último éxito, 'Dosis', con Reik y ChocQuibTown, los chicos de Dvicio dan un paso más en su carrera como embajadores de Rewind & Play Again, las nuevas fragancias masculinas de Springfield.

Andrés Ceballos, Nacho Gotor y Luis Gonzalvo no solo han puesto sus caras, sino que también han creado la melodía para estos perfumes, siendo la primera vez que componían en inglés, dando como resultado 'Last Show', una canción inspirada en la diversión y vivir el momento.

En plena gira de 'Qué tienes tour', la banda hace balance sobre estos últimos meses y sus planes de futuro, además nos confiesan qué es lo que buscan en una chica o cómo surgió el dúo con Taburete.

CHANCE: ¿Qué destacarías de la nueva fragancia de SPRINGFIELD?

Andrés Ceballos: Me gusta que haya una para el día y otra para por la noche, cuando grabamos la campaña me parecieron muy frescas, creo que va muy bien con el carácter de la marca y me gusta mucho sobre todo, aparte del perfume, todo el empaque. Me parece que es un concepto muy bien cerrado desde que hicieron la propuesta, desde cómo está hecho el frasco del perfume que es como una cinta antigua, que es como retro, me parece que está muy bien.

CH: ¿Qué ha supuesto para ti ser la imagen de esta fragancia?

Andrés Ceballos: Es la primera vez que me pasa, me gusta, me parece que... ¿Sabes sobre todo por qué me ha gustado? Como músico a mí lo que me interesa es hacerle la música, se hizo la canción de 'Last Show' para la campaña y creo que tuvo bastante sentido todo, no solamente la campaña en sí, la música y que sea una campaña completa. Así que agradecido con Puch, con la marca, con la agencia y con todo Springfield.

CH: ¿Qué importancia le das a una fragancia? ¿Cuál es tu aroma preferido?

Andrés Ceballos: ¿Mi aroma preferido? Tengo varios, me gusta que sean fuertecitas, no me gusta nada las que son dulces. El gusta también va cambiando con los años.

CH: ¿Cómo te definirías? ¿Cómo es Andrés Ceballos?

Andrés Ceballos: Muy inquieto y con ganas de seguir viajando con mi grupo, de seguir haciendo música, con muchas ideas que a día de hoy nos han llevado a dónde estamos y a tener una realidad de giras y de conciertos que a nosotros al final es lo que más nos importa y nos interesa.

CH: ¿Cómo os definiríais como grupo?

Nacho Gotor: Como un grupo de amigos, nos conocemos desde pequeñitos, desde los 3-4 años y que hemos hecho música por vocación, por pasarlo bien, por divertirnos, no por formar algo como vamos a formar un grupo como de forma más artificial, sino que ha sido orgánico, presentándonos a concursos, así hasta ahora, pero sobre todo que amamos la música, amamos viajar, amamos tocar por ahí.

CH: ¿Cómo estás viviendo el éxito de los últimos años? ¿En qué te ha cambiado la vida?

Andrés Ceballos: 2019 ha sido el año que más trabajo ha habido, hemos podido hacer no lo que hemos querido, pero trabajando en la línea de... dijimos, 'vamos a sacar más música que nunca', es el año que más música hemos sacado, ha sido un año muy bueno y 2020 también viene muy bueno, ha sido un año muy bueno también como grupo, viajando también mucho a Latinoamérica, regresamos de allí el domingo, hace 3-4 días y nada, entre España y Latinoamérica y esperemos que esta dinámica siga creciendo con los temas que vienen.

CH: Tenéis mucho éxito en Latinoamérica y en Asia...

Andrés Ceballos: En Asia no tanto, en Tailandia, Asia es un continente muy grande que la verdad es que solo hemos ido, nos encantaría podernos expandir, hemos hecho una cosa ahora para China, a ver si sale bien.

CH: ¿Tenéis previsto abriros al mercado de Estados Unidos?

Nacho Gotor: Sí, nos encantaría, hicimos un pequeño tour para allá hace tres años.

CH: ¿Creías que podrías acabar viviendo de la música?

Andrés Ceballos: No lo pensamos la verdad, no pensamos que podríamos vivir de la música, simplemente fuimos tirando y tal, no ha sido un proceso de 'cómo hacemos para vivir de la música', ha sido muy natural todo se ha ido dando, todos estudiábamos una carrera, el único que terminó fue Nacho y no pudimos pensar en otra opción porque al final esto te lleva todo el día y es bastante incompatible, la gente que está metida en la música al 100% sabe que es como un trabajo cualquiera, incluso bueno, no hay horario, siempre estás con eso.

CH: ¿Cómo llevas el fenómeno fan?

Nacho Gotor: Lo llevamos natural, nos gusta mucho ser cercanos con la gente cuando viene al aeropuerto, nos para por la calle, lo llevamos bien, lo llevamos natural, no hemos sido un grupo que haya explotado de un día para otro, sino hemos ido poco a poco, de repente conocíamos a una persona, dos, tres, cuatro... Naturalmente, obviamente no podemos a todo el mundo por igual, pero sí siempre intentamos pararnos y devolver todo el cariño que nos dan.

CH: ¿Qué balance haces de vuestra gira?

Nacho Gotor: Ha sido una gira súper completa, no solo en España que hemos recorrido casi toda España, por no decir toda, y después en Latinoamérica, ha sido muy bonito, conocer países nuevos, ciudades nuevas y la verdad es que esta gira ha sido muy interesante y muy bonita.

CH: ¿Estáis preparando nuevos temas? ¿Nos podéis adelantar algo de vuestro próximo disco?

Andrés Ceballos: Acaba de salir el último single que se llama 'Dosis' con ChocQuibTown y con Reik salió hace seis días, uno nunca sabe al final, ponemos la música, ponemos todo y luego lo lanzamos y ya estamos pensando en la siguiente canción y que luego esa canción como que trabaje y que la mayoría de la gente la conozca, nosotros no tenemos una fecha ahora como de disco, pero pensamos que el año que viene puede ser una buena fecha para sacar disco, pero ya veremos.

CH: Después de un año de la canción con Taburete con la que tuvisteis gran éxito, ¿cómo fue grabar esta canción con ellos? ¿Cómo surgió la idea?

Nacho Gotor: Lo que recordamos con más cariño es cómo surgió la canción, salíamos del Palacio de los Deportes, estábamos viendo el concierto de Arjona, Ricardo Arjona y nos avisó Willy y nos dijo, 'voy para mi casa, os queréis venir a tomar una cerveza', entonces dijimos pues bueno, yo dudé un poco, pero dijimos pues bueno, fuimos ahí, empezamos a tomar cerveza, a hablar a reírnos y tenía un par de guitarras españolas por ahí por casa y ya como todos los músicos que se juntan, empezamos a hacer ritmos, empezó Willy a improvisar y salió lo de 'solo contigo', salió como esa armonía y la grabamos y ya los días posteriores se hizo el tema, pero surgió de esa noche pasándolo bien, fue como una colaboración natural que no fue premeditada, surgió.

CH: ¿Qué proyectos tenéis próximamente?

Andrés Ceballos: Tenemos que terminar la gira 'Qué tienes tour', termina en diciembre y con eso ya cerramos un ciclo, vamos a tocar por el norte de España y Baleares también y luego cerrar un poco con la familia, muchos sí que viajamos, creo que en Madrid se queda solo 'Missis', Luis se irá a Valencia, cada uno, al final son días para descansar y para como se dice, la típica frase para cargar pilas que luego... Enero para nosotros suele ser un mes relativamente tranquilo, pero este enero no va a ser tan tranquilo. Así que aprovecharemos diciembre lo mejor que podamos que es increíble que ya se haya pasado otro año.

CH: Tenéis mucho éxito entre las chicas. ¿Está ocupado tu corazón?

Nacho Gotor: Enamorado, enamorado.

Andrés Ceballos: Enamorado y feliz y deseando que la gente encuentre el amor también.

CH: ¿Qué buscas en una pareja?

Andrés Ceballos: Que sea segura de sí misma, que sea una persona que transmita felicidad y que entienda también el tipo de vida que llevamos que no es fácil, sobre todo por los viajes, los cambios horarios.