El duro enfrentamiento de Mila Ximénez y Belén Esteban con Gustavo González

MADRID, 16 (CHANCE)

María Lapiedra ha sembrado el caos en el plató de Sálvame. La última entrevista de la catalana no ha sentado nada bien a los compañeros de su expareja que han visto como la confianza que había entre ellos era traicionada.

La peor parada ha sido Gemma López pues María contaba este miércoles en Lecturas que Gustavo González le dio datos de la separación de la periodista, además, de desvelarle que tenía un "lío" con un compañero de trabajo.

Dolida, Gemma López ya aclaraba este jueves que no iba a entrar en debates y que si tenía que hablar con su compañero sería en la intimidad, y no ante las cámaras. Por su parte, Gustavo decidía zanjar el tema por respeto a Gemma, algo que Mila no ha tolerado.

Muy enfadada, Ximénez arremetía contra María Lapiedra y Gustavo González: "Lo vendisteis como una noticia real, no como un rumor. Lo vendisteis tan bien que incluso me lo creí, disteis datos, nombres sitios incluso provocasteis un seguimiento".

EL ORIGEN DE LA BRONCA DE MILA XIMÉNEZ

Una situación que llevó a Mila a decir que Gustavo "sabe que va a abastecer a María de lo que necesite para ganar dinero, diga lo que diga". Una bronca que también incluyó a Belén Esteban pues le recriminó a su compañero de plató: "No te tienes respeto ni a ti mismo".

Por su parte, Ximénez quiso aclarar el motivo por el que se había enfadado tanto. Todo sucedió cuando a Mila le llegó esta misma información sobre su compañera, sin querer contárselo directamente a ella, se lo comentó a otros compañeros para que le llegase a Gemma. Un hecho que molestó mucho a Gemma López y que llevó a Mila Ximénez a sentirse "sola, una cotilla que difundía rumores repugnantes".