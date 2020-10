Duras críticas a Gal Gadot por su fichaje como Cleopatra: "Tu país le roba la tierra los árabes y tú sus papeles"

MADRID, 13 (CulturaOcio)

Gal Gadot es la elegida para encarnar a Cleoplatra, la faraona más célebre del Antiguo Egipto, en una nueva película donde volverá a rodar a las órdenes de Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman y de su secuela, Wonder Woman 1984. Pero la elección de la actriz israelí para dar vida al personaje histórico egipcio ha generado polémica de forma casi instantánea y las críticas no se han hecho esperar.

"Como habréis oído, me he unido a Patty Jenks y Laeta Kalogridis (guionista del proyecto) para llevar la historia de Cleopatra, reina de Egipto, a la gran pantalla de una manera que nunca antes se había visto. Para contar su historia por primera vez a través de los ojos de las mujeres, tanto detrás como delante de la cámara", escribió Gadot en Twitter en un mensaje en el que la actriz asegura que la de Cleopatra es "una historia que quería contar desde hace mucho tiempo".

Después de que saltara la noticia, son muchos quienes, a través de las redes sociales, han mostrado su descontento ante lo que consideran, una vez más, un blanqueo de Hollywood. Otro ejemplo del llamado 'whitewashing' que, como ya hiciera con la mítica Liz Taylor en la legendaria película de los sesenta, no opta por una actriz egipcia o de rasgos africanos para dar vida al personaje. Un papel que también interpretaron Claudette Colbert y Vivien Leigh y que, durante muchos años, estuvo reservado para Angelina Jolie, que iba a ser protagonista de una nueva versión que nunca vio la luz.

En ese sentido, la propia guionista de la película especificó en Twitter que estaba ansiosa por escribir la historia de Cleopatra, "posiblemente la mujer griega macedonia más famosa de la historia".

Un mensaje con el que aprovecha para recordar los orígenes europeos de Cleopatra, que era descenciente de Ptolomeo I, un general grecomacedonio que estuvo al servicio de Alejandro Magno y que se proclamó rey de Egipto tras la muerte de este. Así que la legendaria faraona era de ascendencia macedonia y tenía poca sangre egipcia... si es que tenía alguna.

Una evidencia histórica que, a pesar de estar constrastada, no convenció a muchos. Entre ellos a la periodista Sameera Khan que criticó el casting de Gadot. En un mensaje en Twitter se preguntó quién en Hollywood "pensaba que sería una buena idea elegir a una actriz israelí como Cleopatra (una de aspecto muy soso) en lugar de una actriz árabe deslumbrante como Nadine Njeim".

La periodista fue más allá en su ataque contra la protagonista de Wonder Woman y lo extendió a cuestiones políticas comparando su actitud con la actuación del gobierno de su país en relación a los territorios que reclama Palestina: "Y qué vergüenza, Gal Gadot. Tu país le roba la tierra a los árabes y tu robas sus papeles en películas... smh".

Otros usuarios reclamaron para el papel otras actrices "con sangre norteafricana" "¡Alguien como Sofia Boutella! ¡Estoy tan harta de elegir a actores blancos e israelíes como faraones y papeles árabes! Gal Gadot no debería ser Cleopatra", afirmaron considerando esta elección como una total "falta de respeto".

"Estoy seguro de que Gal Gadot va a hacer un trabajo maravilloso como Cleopatra. Sin embargo, para mí personalmente, me encantaría una Cleopatra más oscura que una bolsa de papel marrón, porque parece un poco más históricamente preciso", afirmó otro.

Hay incluso quien ve en este movimiento una auténtica e intencionada provocación.

Y quienes recoraron el pasado militar de la protagonista de Wonder Woman: "Gal Gadot podría ser literalmente del mismo linaje que Cleopatra y elegirla tampoco sería correcto ya que es literalmente una sionista que ha servido en un ejército opresivo y violento y todavía apoya activamente la ocupación del pueblo palestino".

Aunque la elección de la actriz israelí como Cleopatra ha generado críticas, también hay quien defiende que es perfecta para el papel apoyándose en los orígenes griegos de la reina egipcia. "Voy a decir esto una vez y no lo voy a repetir, Cleopatra era griega. Sí, estaba en la regla egipcia pero era griega con ascendencia persa y siria. Las personas que están reaccionando negativamente a esto no tienen educación ni están informadas. Gal Gadot merece este papel", tuiteó otro usuario.

"Idiotas en Twitter explotan de rabia por el casting "blanco" e "israelí" de Gal Gadot como Cleopatra. En este proceso el Twitterverso recibió una lección de historia, ya que muchos aprendieron que la famosa reina era griega", escribió otro.

