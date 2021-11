Dura pérdida personal para el actor Miguel Ángel Muñoz: "Estoy roto de dolor"

El actor Miguel Ángel Muñoz atraviesa unos momentos muy complicados. Roto de dolor, ha contado en sus redes sociales el fallecimiento de uno de sus grandes apoyos. Se trata del director y guionista Javier Muñoz, al que le unía una extraordinaria amistad. El intérprete recordaba, con un mensaje en Instagram, cómo Javier influía en sus trabajos como actor y de lo mucho que aprendió de él. "De la vida, del cine, y de cómo cuidar a sus amigos", escribía.

Javier Muñoz, según cuenta la revista Diez Minutos, ha fallecido a los 54 años. Es el coguionista del documental 'Tata', el documental en el que el intérprete rinde homenaje a su Tata (Luisa Cantero), a la que sus padres recurrieron para que cuidara de él mientras ellos trabajaban. Con ella, pasó toda la pandemia y la hacía protagonista de su día a día a través de redes sociales.









"Querido Javier, te escribo estas líneas, roto de dolor porque me quedan muchas cosas por hacer contigo en esta vida. Al teléfono con Carlos Santos hemos recordado como te volvíamos a celebrar dos años después de la última vez, la semana pasada junto a Raúl Mérida", escribía el actor de 'Upa Dance' en su cuenta oficial de Instagram. Además, añadía que "entre lágrimas nos quedamos con ese último recuerdo tuyo, riéndonos, disfrutando de la vida con buen producto de León traído por ti, vino rico y hablando de cine...".

Un extenso post en el que también recordaba algunos de los mejores momentos que ha compartido con su amigo. "Te debo el personaje más arriesgado que he interpretado en mi vida hasta la fecha, 'El Moro' de ese 'Crack Cero' que co-escribisteis los dos maestros. Sí, maestros los dos, José Luis Garci y tú. Porque como director y guionista para mí lo eras, pero también lo has sido en vida como persona. He aprendido mucho de ti. De la vida, del cine, y de cómo cuidar a los amigos".





Muñoz ha recibido numerosos mensajes de cariño. "Fuerte abrazo, amigo", "un beso fuerte y ánimo", "fuerte abrazo, querido compañero", "ánimo amigo" o "lo siento mucho", son algunos de los múltiples comentarios que dejaban personajes públicos y anónimos para arropar al intérprete en tan duro trance.









Por último, cerraba este discurso con unas bonitas palabras. "Te llevaré siempre conmigo porque me has calado muy profundo y espero encontrarte en algún momento en otra vida para seguir compartiendo momentos inolvidables y por qué no, para hacer otra película juntos. Te quiero Don Javier Muñoz. Descansa en paz".

SARA SÁLAMO Y VÍCTOR CLAVIJO TAMBIÉN SE DESPIDEN DE JAVIER MUÑOZ

Miguel Ángel Muñoz no ha sido el único en dedicar unas emotivas palabras al guionista. "Hoy teníamos una reunión importante. De esas que esperábamos que nos cambiara el futuro. El comienzo de algo bonito. El inicio de recoger lo sembrado. De tantas horas de trabajo codo con codo, de risas y debates. Se me ha roto el corazón al saber que te has ido, amigo Javier", ha dicho la actriz Sara Sálamo.

Los compañeros de profesión y amigos de Muñoz han mostrado su duelo en las redes sociales, destacando su talento y generosidad. El actor Víctor Clavijo, de hecho, le definía en Twitter como un "hombre bueno".