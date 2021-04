Duque ve "prematuro protestar" contra la ley de Ciencia y asegura que "su afán es reducir temporalidad e incertidumbre"

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha considerado "un poco prematuro protestar" por el proyecto de reforma de la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin esperar a que se produzca "el diálogo con los agentes sociales". Asimismo, ha subrayado que "todo su afán" es reducir "la temporalidad e incertidumbre" de los investigadores.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el ministro se ha pronunciado de este modo en relación a protestas convocadas contra esta reforma. Duque ha explicado que este proyecto pretende, entre sus objetivos, mejorar la coordinación con las comunidades autónomas y los incentivos a la transferencia de conocimiento, así como una nueva forma de contratación para que los científicos "entren antes" en el sistema y "a una edad más temprana tengan un contrato estable".

Según ha apuntado, dentro de todo el programa de la reorganización de la carrera científica, se establecerán "las ayudas necesarias para que empiecen desde el principio a producir ciencia y a crear nuevos grupos en los que puedan entrar otros científicos".

El ministro ha señalado que "el diálogo con los agentes sociales ha empezado a partir del momento en que hemos presentado el anteproyecto de ley", por lo que cree que "sería bastante más racional esperar a que se produzca la Mesa General de Diálogo de la Administración, donde vamos a llevar el anteproyecto y allí discutiremos". Por ello, entiende que "es un poco prematuro protestar por algo que no se conoce realmente".

En todo caso, ha afirmado que no tiene "ni idea de dónde sacan esa conclusión" aquellos que critican que conllevará mayor precariedad porque "todo nuestro afán es el contrario", el de reducir "la incertidumbre que tienen los grandes científicos que tienen que tomar la decisión sobre si entrar en el sistema de ciencia de forma permanente o venirse de algún otro centro de investigación en el extranjero para formar una vida como científico en la plantilla permanente de un centro científico español, o universitario o sanitario en España".

"Toda la idea es reducir la temporalidad e incertidumbre porque necesitamos que la gente empiece a producir antes y, cuando tomen su decisión vital sobre si van a volver o no del extranjero, sea a una edad en que todavía tiene la oportunidad de construir una vida", ha insistido Pedro Duque, que ha subrayado que no se puede "consentir que continuamente estemos viendo gente que hasta los 45 años esté en una situación en la que no sabe si va a tener una posición permanente".

DECISIONES EQUIVOCADAS

Asimismo, ha advertido de que España es "el país del que se ha marchado más científicos que publiquen" de Europa en el periodo 2009-2019, una década en la que se produjeron "las decisiones equivocadas y se hizo lo contrario a lo debido y se recortó en la financiación de Ciencia".

Duque ha incidido en la necesidad de "dar la oportunidad al talento" y hacer España "mucho más atractiva y reducir la precariedad y la temporalidad, que es lo que hace este proyecto de ley".