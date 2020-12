Duque niega que haya "cosas mal hechas" en su viaje para entrevistarse con la ESA que no constaba en su agenda

El PP le acusa de haber usado dinero público para hacer "una entrevista de trabajo"

El Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha negado este martes que hubiera "cosas mal hechas" en su viaje a Estocolmo para entrevistarse con la presidenta del Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA), a pesar de que la visita fue sufragada con dinero público y no apareció en la agenda oficial de Moncloa.

Duque ha respondido así ante la Comisión del ramo en el Congreso, tras ser preguntado por este viaje por el diputado del PP Pedro Navarro. El representante 'popular' le acusó de usar el dinero de los contribuyentes para "una entrevista de trabajo", ya que en ese momento el ministro era candidato a presidir la agencia espacial.

En concreto, se refiere a la participación de Duque en el Congreso Internacional de Astronáutica que se celebró a mediados de octubre en la capital sueca y en donde el responsable español de Ciencia intervino a través de videoconferencia. Sin embargo, en respuesta a una pregunta del PP, el Ejecutivo confirmó que Duque se encontraba en Estocolmo esos días.

El ministro ha vuelto a reconocer que estuvo en Estocolmo y que se entrevistó con la directiva de la ESA y con su homóloga sueca. Sin embargo, considera que el hecho de que este encuentro no apareciera en la agenda de la Moncloa no implica que haya "cosas mal hechas" porque, según ha indicado, "no las había".

"No todo es perfecto en la transmisión de datos", ha indicado Duque con respecto a la agenda oficial. Además, ha declarado que "cualquier gobierno que hubiera estado haciendo este tipo de negociaciones hacia este tipo de viajes" y ha pedido a la oposición que no es necesario "poner énfasis al hecho de que no saliera en la agenda de la Moncloa".

POLÍTICA PARA BENEFICIAR SU ENTRADA EN LA ESA

Al PP no le ha servido esta justificación y su portavoz en materia de Ciencia ha insistido en que el ministro ha hecho política para beneficiar su entrada en la ESA y no para "servir a los españoles".

Así, ha indicado que la llegada de Duque a la presidencia de la agencia espacial pasaba por ser ministro; aumentar la dotación de la propia agencia --el Ejecutivo aprobó pasar de 200 a 580 millones--; la celebración de un Consejo de la ESA en España --fue en Sevilla en noviembre de 2019--; y conseguir un logro científico --el lanzamiento del satélite Ingenio 100% español el mes pasado--.

Pero, finalmente, ha señalado Navarro, la presidencia de la ESA ha recaído sobre un trabajador de la casa "sin el perfil profesional" de Duque y de un país que "apenas aporta el 2%" a la agencia, frente al 5% que supone la cuantía española.

Navarro también critica que el responsable de Ciencia asegurara que la inversión en la ESA era necesaria "para el desarrollo del tejido industrial" para España y que esta inversión "retornaría mediante contratos", cuando, según ha indicado, "sólo la primera empresa del sector en el país ha anunciado 1.600 despidos en sus plantas de Madrid, Toledo, Sevilla o Cádiz". "Algo falta en la ecuación", ha apuntado.

NIEGA LAS ACUSACIONES DEL PP

En este sentido, el ministro ha catalogado de "afirmaciones incorrectas" o "falsas" las declaraciones del portavoz 'popular', al que ha afeado que compare "despidos de un sector para justificar una pregunta que viene de otro". Además, ha indicado que el Consejo de la ESA le tocaba este año a España, independientemente de quién fuera ministro; y ha recordado que Ingenio se "programó hace 13 años".

Del mismo modo, ha explicado que, a pesar del aumento de participación de España en la ESA, el país no "aporta lo que le corresponde por su peso económico" en Europa. De ahí que el aumento de fondos, indica Duque, era una cuestión de "continuar con la senda estratégica trazada ya hace bastantes años cuyo objetivo es alcanzar la proporción" que le corresponde a España.

En su intervención, Duque ha justificado los beneficios que supondrá para el país el aumento de su participación en la ESA. "Las inversiones en el espacio se concretan en conocimientos, nuevas tecnologías, servicios y empleos de calidad, aspectos que benefician a la economía en su conjunto y a sectores tan importantes como la industria, la navegación, las telecomunicaciones o al desarrollo urbanístico", ha declarado.

También ha explicado que, según diversos estudios, "por cada euro que el sector público invierte en espacio, la sociedad recibe 6 euros de retorno", aunque, ha explicado, esta cifra puede subir hasta los 21 euros si se tienen en cuenta beneficios que se obtienen de forma indirecta.

"Por eso es una de las políticas de mayor calado ahora mismo en inversión de la UE en materia de investigación", ha señalado, para recordar que esta materia "carece de contenido ideológico y partidista".