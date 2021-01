Duque: me extraña que haya un problema con jeringuillas, está todo planeado

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha mostrado su extrañeza porque en España pueda haber un problema con las jeringuillas para las vacunas y ha afirmado que está "todo planeado desde hace meses".

El ministro se ha reunido en Bilbao con la patronal vasca, Confebask, un encuentro tras el cual ha respondido a preguntas sobre las informaciones que apuntan a que España está perdiendo dosis de la vacuna de Pfizer por falta de jeringuillas adecuadas.

Duque ha explicado que no le habían llegado esas informaciones, pero "me extrañan -ha dicho-, porque hablamos de jeringuillas desde hace muchos meses atrás y está todo planeado y creo que perfectamente organizado, incluso la fabricación de jeringuillas está dentro de España".

"Lo que sí pudiera pasar es la necesidad de algún tipo específico de jeringuillas, algún detalle, lo miraré, pero pienso que no hay problema, estoy seguro, porque lo he hablado con el ministro de Sanidad, hace muchos meses que está organizado y habrá que ver qué ha dicho la gente, pero no me creo que haya un problema con eso", ha subrayado el ministro.

Por otra parte, el ministro ha criticado los casos de políticos que se han vacunado antes de que fuera su turno -como el consejero de Sanidad de Murcia o dos directores de hospitales en Bizkaia-: "hay que ser ejemplares y esperar nuestro turno. Como es lógico, a Manuel Castells -ministro de Universidades, de 78 años- le va a tocar antes que a mí, y es como debe ser".

"No creo que una autoridad que se vacune utilizando el mayor acceso a las dosis sea una buena actitud, y creo que la sociedad española esta reaccionando negativamente a las personas que hacen eso", ha indicado Duque, que también ha destacado que "es una cosa muy puntual, que está ocurriendo en diez sitios con veinte personas". EFE

