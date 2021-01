Duque está convencido de que no hay ningún problema con las jeringuillas porque está "perfectamente planificado"

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, se ha mostrado convencido de que no hay ningún problema con las jeringuillas para vacunar contra la covid-19 en España porque todo está "perfectamente planificado" desde hace meses.

Duque, que se encuentra en el País Vasco este jueves para visitar empresas innovadoras punteras y que ha mantenido un encuentro con Confebask en Bilbao, ha señalado que no le consta y le extraña que haya un déficit de jeringuillas para la vacunación contra la pandemia, después de que se hayan difundido informaciones sobre que esta ha sido causa de que se hayan perdido miles de dosis de la vacuna de Pfizer.

"Incluso la fabricación de jeringuillas está también dentro de España y lo que sí pueda pasar es que quizá hubiera necesidad de tener un tipo específico de jerinquillas, algún detalle. Yo lo miraré si se necesita introducir alguna innovación en algún sitio, pero no da tiempo, la verdad", ha indicado.

En todo caso, esta convencido de que no hay problema porque, según ha asegurado, ha hablado de ello con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y "hace mucho que todo esto está organizado". "No me creo que haya un problema", ha concluido.