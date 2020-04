Duque defiende que no hay retraso burocrático en los materiales sanitarios creados por la sociedad civil

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha defendido que "no está habiendo el más mínimo retraso burocráctico" en la homologación de material sanitario, como respiradores, que están creando ciudadanos de la sociedad civil de 'motu proprio' para ayudar en la lucha contra el coronavirus.

"Todos los diseños que cumplen unos requisitos mínimos se evalúan inmediatamente por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y no está habiendo el más mínimo retraso burocrático", ha defendido Duque en rueda de prensa desde La Moncloa, donde ha comparecido con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Duque ha apuntado que en la validación existen "diferentes casos": por un lado, los diseños que ya están certificados y que "se está intentando fabricar a la máxima velocidad posible"; y otros nuevos diseños que "se están evaluando".

Sobre estos últimos, el ministro ha defendido, en cualquier caso, que algunos de estos productos 'caseros' no cumplen con todas las garantías de calidad. "Sí que es cierto que un montón de gente está haciendo diseños voluntariosos pero no son útiles para las UCI. Por muy voluntariosos que sean, no podemos meter en los hospitales un equipo que no sea seguro", ha reivindicado.

Así, ha fijado que los responsables sanitarios tienen como una de sus prioridades "ordenar" todas estas iniciativas particulares, con las que "hay que tener muchísimo cuidado". "Todos los productos tienen que ser seguros para los pacientes, facultativos y enfermeros", ha argumentado, insistiendo en que existe un "procedimiento enormemente rápido" que filtra "qué sirve para la UCI y lo que no".

Por otra parte, Duque ha avanzado que este jueves ha abordado con los consejeros de Ciencia e Innovación de las comunidades autónomas la posiblidad de incluir a personas del área de la Ciencia y la universidad a la red que realiza los test diagnósticos del Covid-19. Así, desde el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se está trabajando en un protocolo para que "prácticamente lunes o martes" empiece una formación acelerada de estas personas. Según el ministro, de esta forma se conseguiría "mayor disponibilidad" para hacer las pruebas.

Duque también ha señalado que se está trabajando con la industria biotecnológica en España para aumentar la capacidad de producción de los test en España, tal y como ha anunciado este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso para abordar la crisis del coronavirus.

Cuatro empresas ya están homologadas por el ISCIII para hacer estos PCR, que son las pruebas "de mayor fiabilidad", ha recordado Duque. "Tenemos muy buena producción en este sentido, quedan algunas etapas que solventar desde el punto de vista de la innovación para que la industria trabaje con centros científicos en acelerar", ha afirmado.