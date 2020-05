Duque defiende que el Gobierno ha hecho "todo lo posible" para que ningún proyecto investigador parase

El ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha defendido que el Gobierno ha hecho "todo lo posible" para que ningún proyecto de investigación tuviera que cesar su actividad durante las restrictivas medidas de confinamiento por la crisis sanitaria del Covid-19.

Así ha respondido en el Pleno del Senado a pregunta del senador del PP Sergio Ramos Acosta, quien ha acusado al Gobierno de no permitir a científicos de otras patologías que no son el Covid-19 seguir con sus trabajos. "¿No le parecen importantes los investigadores contra el cáncer, ictus o Alzheimer? Todos ellos están confinados casi 50 días, y todo porque a su Gobierno no les pareció esencial. Si ellos no son esenciales, usted es un ministro de ciencia ficción", ha criticado.

Duque ha argumentado que los investigadores españoles "siguen trabajando intensamente contra el Covid-19", y que "en todo momento han estado reconocidos como infraestructuras y personal esencial", aunque no aquellos que no investigaban sobre el coronavirus. Según el ministro, la intención del Gobierno es que "todas las investigaciones continuasen en la medida de lo posible". "En todas ella se ha buscado la mejor forma de continuar la actividad de los laboratorios teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias", ha apostillado.

Así, ha puesto como ejemplo al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que "ha continuado sus investigaciones con personal reducido para mantener las recomendaciones sanitarias". Sin embargo, ha reconocido que en los buques oceanográficos, por ejemplo, "lógicamente no ha habido forma de continuarlos a corto plazo". "Estamos trabajando en un protocolo de medidas especiales que les permita retomar pronto su actividad", ha avanzado.

Duque ha reivindicado que España "ha hecho una inversión fuerte" en Ciencia para luchar contra el Covid-19, con un fondo adicional de una cuantía total "comparable o mayor que países de nuestro nivel", y en unos plazos "más rápidos que muchos de ellos". "Hemos hecho todo lo posible para que ningún proyecto se paralizase", ha concluido.